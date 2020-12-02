T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

"O gün neticeye varamamıştık; araştırdık ve doğru bilgiye ulaştık''

02 Aralık 2020 17:18

Konya'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi. Gençlerden Hasan Hüseyin Karaoğlu, ''Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün neticeye varamamıştık. Araştırdık ve doğru bilgiye ulaştık'' dedi. Tartışmalarıyla fenomen olan 4 gence gezileri sırasında Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

ETİKETLER

Güneş sistemiDünya'nın hareketiKonyaKonya Bilim MerkeziBilim Merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24