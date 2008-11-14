Güneş sistemi dışından ilk fotoğraflar

Dünya, güneş sistemimizin dışındaki yabancı gezegenlere ait ilk fotoğrafları görebilecek. "Science" bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, iki ayrı astronom ekibi, teleskoplarla trilyonlarca kilometre uzaklıktaki üçü aynı yıldızın yörüngesinde olmak üzere 4 gezegenin optik flu (net olmayan) fotoğraflarını elde ettiler.



Ekiplerden birinin Hubble teleskobunu, diğerinin ise farklı iki teleskobu kullandıklarını belirtildi. İlk ekibe başkanlık eden Bruce Macintosh, bu fotoğrafları, Dünya gibi gezegenler bulunup bulunmadığı ve orada potansiyel yaşamın olup olmadığını anlamak yolunda bir adım olarak değerlendirdi.



Macintosh, Pegasus takım yıldızındaki bu gezegenlerin bir yıldızın etrafında dönen 3'lü olduğunun doğrulanmasının zaman aldığını belirtti. Macintosh, 767 trilyon mil (1,234 trilyon kilometre) uzaklıktaki güneş sistemindeki yıldızın HR8799 olduğunu, üç gezegenin de Jüpiter'den 7 ila 10 kat büyük olduğunu söyledi.



Hubble'ın keşfettiği diğer gezegeninse şimdiye kadar saptanan dış gezegenlerin en küçüklerinden biri olduğu, Jüpiter'in 3 katı kadar büyüklüğe sahip ve Satürn gibi halkaları bulunabileceği belirtildi. Fomalhut yıldızı etrafında dönen bu gezegenin Piscis Austrinus takım yıldızında, 148 trilyon mil uzakta olduğu kaydedildi. Gezegenin 200 milyon yaşında ve 4 milyar yaşındaki Dünya ile kıyaslandığında çok genç olduğu ifade edildi.

Fotoğrafların bulanık olma nedenlerinden birinin Fomalhut yıldızının gezegenden 100 milyon kat parlak olmasından kaynaklandığı kaydedildi.



Bilim adamları, son 13 yıldır güneş sistemimiz dışında 300 civarında gezegen keşfetti. Ancak bu gezegenler dolaylı yollardan, yıldızların etrafındaki ışıklar, hız, ağırlık ölçümleri değerlendirilerek bulunuyor.