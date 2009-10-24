Greenpeace ve Küresel Eylem Grubu üyeleri, "Uluslararası İklim Eylem Günü" dolayısıyla dünyanın 170 ülkesinde eş zamanlı düzenlenen eylem kapsamında bir tekneyle İstanbul Boğazı'na açılarak küresel ısınmaya dikkat çekti.



Kabataş iskelesinde buluşan çevreciler, bir tekneye binerek Boğaziçi Köprüsü'nün altına geldi. Çevreciler, burada "Güneş, rüzgar, hemen şimdi" yazılı pankart açıp, Kızkulesi önünde de "iş, iklim, adalet" şeklinde slogan attı.



Eylemin sonunda bir basın açıklaması yapan Küresel Eylem Grubu Sözcüsü Nuran Yüce, Kopenhag'da yapılacak olan "İklim Zirvesi"ne 46 gün kaldığını, amaçlarının bugün ve geleceği kurtarmak, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için dünya liderlerini uyarmak olduğunu söyledi.



'Ya durduracağız ya da sona erecek'



2009 yılının iklim değişimine karşı mücadelede en önemli tarih olarak anılacağını vurgulayan Yüce, "Artık 'tehlike çanları çalıyor' demek yetersiz. Artık tehlikeyi hergün, her saniye yaşıyoruz. tüm gezegen felaketin eşiğinde. Ya iklim değişikliğini durduracağız ya da bildiğimiz yaşam sona erecek. Sadece insanlık için değil tüm canlı yaşamının niteliği değişecek, canlı türleri yok olacak" şeklinde konuştu.



Yeni salgın hastalıkların, kuruyan göllerin, nehirlerin debilerindeki düşmenin geleceğin değil bugünün sorunu olduğunu hatırlatan Yüce, bilim insanları ve iklim değişikliğini durdurmak için mücadele eden aktivistlerin, "tehlikeli eşiğin aşılıp aşılmadığını tartıştığını" ifade etti.



Yüce, şunları kaydetti:



"Geri dönüşü olmayan noktayı geçtik mi, geçmedik mi? Bu yüzden zamanımız çok az. Bu yıl Aralık ayında Kopenhag'da yapılacak İklim Zirvesi çok önemli. İklim değişmini durdurmak zorundayız. Yaşamı savunmak zorundayız. Bir avuç dolar için, kapitalizmin üretimi ve yeniden üretimi için , fosil yakıt kullanımına dayalı enerji politikalarının devamlılığı için, küresel yoksulluğu derinleştirirken yoksulları bir de iklim değişiminin sonuçları karşısında çaresiz bırakıp ölüme terk eden hükümet politikaları için karar almak üzerre Kopehag'a gelecek olanlara 12 Aralık'ta dünyanın tüm şehirlerinden bizim sesimiz yanıt verecek."