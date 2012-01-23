Güneş patlaması Türkiye'yi 16.00'da vuracak

T24



NASA’nın SDO uydusu, dün TSİ 05.59’da, Güneş’te devasa bir mor ötesi parlaklık tespit etti. Spaceweather.com, yaşanan olayın 2005’ten bu yana rastlanan en büyük Güneş patlaması olduğunu açıkladı.



Saatte 8 milyon kilometre hıza ulaştığı belirtilen radyasyon fırtınası, milyonlarca ton parçacık içeriyor. Dünya’ya olan yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeyi 34 saatte alması beklenen fırtına, TSİ 16.00 sularında Dünya’ya ulaşacak.





ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi’nden Doug Biesecker, Güneş’te yaşanan patlamanın 2005’tekine oranla yüzde 10 daha kuvvetli oluğuna dikkat çekti.



Biesecker, Dünya’nın maruz kalacağı enerji bombardımanı nedeniyle GPS sistemlerinin etkilenebileceğini, enerji şebekelerin geçici olarak çökebileceğini ve Dünya’nın yörüngesindeki uydu ve donanımların hasar görebileceğini ifade etti. Ayrıca, uzay yürüyüşü yapan astronotların ciddi oranda radyasyona maruz kalmaları riski bulunuyor.