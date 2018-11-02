Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Smart Energy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, sektörün büyümesinin ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını ve Smart Energy olarak Türkiye’de üretilen güneş panelleri sayesinde 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretecek yakıt ithalatını engelleyeceklerini belirtti.

Türkiye’nin güneş enerjisinde çok kısa sürede, çok büyük bir yol kat ettiğini ve önünün açık olduğunu belirten Demirağ şöyle devam etti:

“Türkiye küçük, orta ve büyük yatırımcıları sayesinde güneş enerjisinde 4 bin 700 MW’lık kurulu güce ulaştı. Güneş enerjisi sektörü çok kısa sürede önemli işler başardı, bunu görmek ve takdir etmek lazım.

“Bu başarının devam etmesi için de yatırımların sürmesi, yatırımcının da desteklenmesi gerekiyor.

“Gerek firmaların gerekse bireysel yatırımcıların sektöre olan ilgisinin devam etmesi, küçükten büyüğe yeni projelere imza atılabilmesi için güneş enerjisinin önü açılmalı. “Yatırımların sürmesi ve ülkemize daha fazla GES kurulabilmesi için yeni kapasiteler yaratılarak üretici desteklenmeli.

“Arz güvenliğinden söz edebilmemiz için kaynağımızın kendimize ait olması, milli ve yerli olması gerekir. Bunu da güneş ile sağlayabiliriz.

“Güneş enerjisinde Türkiye şu anda yüzde 30’lara varan bir yerlilik oranına ulaştı. Bu yerlilik oranı elbette yeterli değil. Bu oranı ne kadar büyütebilirsek o kadar milli ve yerli oluruz. Arz güvenliğimiz de o kadar artar.

“Böylece ülkemizin en önemli ekonomik problemi olan cari açığın kapanmasına yönelik üzerimize düşen görevi yapacağız. Üstelik ülkemizin doğal kaynakları da korunmuş olacak. Türk güneş sektörünün bu büyük potansiyelini görmek ve değerlendirmek gerek.

“Güneş enerjisi sektörü yeni pazarlar açarak yeni istihdam imkanlarının oluşmasını da olanak sağlayacaktır. Smart Energy olarak bu doğrultuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ağustos 2017’de üretime başladığımız fabrikamızın kapasitesini büyüterek 420 MW’tan 800 MW’a çıkardık.

“Hedefimiz; yüksek teknolojiye sahip güneş panellerimizi Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerine ihraç etmek ve 2020 yılında faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 20’ye çıkarmak.

“İhracata yönelik yerli üretim güneş panellerimiz ile ülke ekonomisine yönelik katkımızı artıracağız.” (Fotoğraflı)