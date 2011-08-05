T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Güneş kremlerinde yok yok!

Çocuklara sürülen güneş kremleri içerisindeki kanserojen ve hormonları bozabilen maddelere...

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Çocuklara sürülen güneş kremleri içerisindeki kanserojen ve hormonları bozabilen maddelere dikkat çeken uzmanlar güneş kremlerindeki tehlikeye karşı uyardı.



Tatil sezonunun sonuna gelinmesi ve Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla tatilciler kumsalların ve plajların son keyfini de çıkarmaya başladılar. Uzmanlar ise tatildeki aileleri güneş kremlerine ilişkin uyarıyorlar.

Vatan'a konuşan uzmanlar şu uyarıları yaptı:

‘Kanserojen maddeler var’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Mamur:

“Titanyum dioksit ve çinko oksit içeren güneş kremlerinin daha güvenilir olduğuna yönelik çalışmalar var. Ailelere içinde bu maddelerin olduğu güneş kremlerini almalarını öneriyorum. Ancak güneş kremlerinde bu maddeler nano düzeyde değil milimetrik ölçekte bulunmalı. Milimetrik ölçekteki kremler ciltte beyaz bir katman bırakıyor ve hücreye sirayet edemiyor.”


‘Parabensiz krem öneriyoruz’

Dermatolog Dr. Meriç Aksoy:

“Bir süredir parabensiz kremler piyasada olduğundan beri bizler yaşlılara ve çocuklara parabensiz
kremler öneriyoruz. Güneş kremi alırken parabensiz ve kaliteli ürünler alınmaya dikkat edilmeli.”

‘Ostrojen hormonu etkisi var’

Dermatolog Yıldız Dizdaroğlu:

“Parabenler, özellikle küçük kız çocuklarında ostrojen hormonu gibi etki edebiliyorlar. Bu etki de erken ergenliğe girilmesine neden olabiliyor. Parabensiz güneş kremleri alınmasını öneriyorum.”


Beyaz katman bırakmalı

Uzmanlar, sürüldüğünde vücutta beyaz katman bırakan güneş kremlerinin tercih edilmesini öneriyor. Bu tip kremler vücuda sirayet edemiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24