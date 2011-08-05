Güneş kremlerinde yok yok!

T24 - Çocuklara sürülen güneş kremleri içerisindeki kanserojen ve hormonları bozabilen maddelere dikkat çeken uzmanlar güneş kremlerindeki tehlikeye karşı uyardı.







Tatil sezonunun sonuna gelinmesi ve Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla tatilciler kumsalların ve plajların son keyfini de çıkarmaya başladılar. Uzmanlar ise tatildeki aileleri güneş kremlerine ilişkin uyarıyorlar.



Vatan'a konuşan uzmanlar şu uyarıları yaptı:

‘Kanserojen maddeler var’



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Mamur:



“Titanyum dioksit ve çinko oksit içeren güneş kremlerinin daha güvenilir olduğuna yönelik çalışmalar var. Ailelere içinde bu maddelerin olduğu güneş kremlerini almalarını öneriyorum. Ancak güneş kremlerinde bu maddeler nano düzeyde değil milimetrik ölçekte bulunmalı. Milimetrik ölçekteki kremler ciltte beyaz bir katman bırakıyor ve hücreye sirayet edemiyor.”





‘Parabensiz krem öneriyoruz’



Dermatolog Dr. Meriç Aksoy:



“Bir süredir parabensiz kremler piyasada olduğundan beri bizler yaşlılara ve çocuklara parabensiz

kremler öneriyoruz. Güneş kremi alırken parabensiz ve kaliteli ürünler alınmaya dikkat edilmeli.”

‘Ostrojen hormonu etkisi var’



Dermatolog Yıldız Dizdaroğlu:



“Parabenler, özellikle küçük kız çocuklarında ostrojen hormonu gibi etki edebiliyorlar. Bu etki de erken ergenliğe girilmesine neden olabiliyor. Parabensiz güneş kremleri alınmasını öneriyorum.”





Beyaz katman bırakmalı



Uzmanlar, sürüldüğünde vücutta beyaz katman bırakan güneş kremlerinin tercih edilmesini öneriyor. Bu tip kremler vücuda sirayet edemiyor.





