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Sağlık

Güneş ışınlarından korunmanın sırrı mercanlarda mı gizli?

Bilimadamlarına göre güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan bir hap, beş yıl içinde piyasaya sürülebilir.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Bilimadamlarına göre güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan bir hap, beş yıl içinde piyasaya sürülebilir.

İngiliz araştırmacılar, mercanların doğal savunma mekanizmasından hareketle insanları ultraviyole ışınlardan koruyacak bir hap üretilebilmesini umuyor.
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Böyle bir hapın sadece derideki değil, gözlerdeki hasarı da önleyebileceği belirtiliyor.
Ancak uzmanlar böyle bir ürünün, insanların aşırı dozda kullanmalarını önlemek için, reçeteyle satılmasının gerekebileceğini söylüyor. İnsanlardaki denemelerin yakında başlatılması planlanıyor. Bilimadamları bir süredir mercanların barındırdıkları su yosunlarıyla ultraviyole ışınlarına karşı ortaklaşa koruma sağladıklarını biliyorlardı. Ancak bunun nasıl olduğu anlaşılamamıştı.


'Kemik erimesine yol açabilir'

Uzmanlar su yosunlarında bulunan bir bileşimin mercanlara geçtiğini ve bunun her ikisi için de koruma sağladığını düşünüyor. Üstelik bu koruma özelliği su yosunlarından beslenen balıklara da geçiyor. İnsan vücudunun D vitamini üretebilmesi için ultraviyole ışınları alması şart. Aşırı güneş koruması da D vitamini eksikliğiyle sonuçlanabiliyor, bu da kemik erimesine yol açıyor.

Londra'daki King's Koleji'nde üç yıldır bu projeyi yürüten Doktor Paul Long, benzer bir ortamı laboratuarda yaratıp biyo sentetik bir hap üretebileceklerine inanıyor. Araştırmanın başka bir kullanımı da güneşe toleransı yüksek mahsullerin üretilmesini ve bu sayede üçüncü dünya ülkelerinde sürdürülebilir tarımın geliştirilmesinin önünü açabilir.


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