Güneş ışığı astıma iyi geliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, astım hastalarının güneşlenerek geçirdikleri sürenin hastalıkları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu.

Londra'daki King's College'da yapılan araştırmaya göre, astım hastalığında semptomların kötüleşmesinde güneş ışığının sağladığı D vitaminin az alınmasının da payı var. Son araştırmalar, D vitaminin, astımda etkili olan bağışıklık sisteminin aşırı etkin parçalarını rahatlatma etkisi yapıyor. Ancak, astım hastalarının D vitamini ile tedavi edilebileceği henüz tıbbi deneylerle kanıtlanabilmiş değil.

Astımlı kişiler, nefes borularında şişme, daralma ya da iltihaplanma olduğunda nefes alıp verme zorluğu çekiyor. Birçok astımlı steroidle tedavi edilebilyor ancak tüm astım hastaları bu tedaviye yanıt vermiyor.

Profesör Catherine Hawrylowicz, "Yüksek düzeyde D vitamini alan kişilerin astımlarını daha kontrol altında tutabildiklerini görüyoruz, bu bağlantı oldukça etkileyici." şeklinde konuştu.

BBCTürkçe'de yer alan ve sonuçları Journal of Allergy and Clinical Immunology adlı dergide yayımlanan araştırmada, 28 hastadan alınan kan örneklerinde D vitamininin interleukin-17 seviyelerini düşürdüğü tespit edildi.

Ekip, şu anda, astım hastalığı semptomlarının D vitamini ile tedavi edip etmediği konusunda araştırmalar yürütüyor.