Güneş Gürseler'e Macaristan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı

T24 - Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Güneş Gürseler ile Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken'e, Macaristan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Altın Haç Devlet Nişanı verildi.

Nişan töreni 18 Mart Cuma günü İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapıldı. Gürseler ve Erken'e nişanları Macaristan Başbakan Yardımcısı Dr. Semjen Zsolt tarafından takdim edildi.

Törene Macaristan Ankara Büyükelçisi Istvan Szabo ve İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss, İstanbul’daki Macar kolonisi ve Türk konuklar ile birlikte, Tekirdağ Milletvekili Ziyaettin Akbulut, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Tekirdağ İl Genel Meclisi Başkanı Av. Orhan Perçinoğlu ve İl Genel Meclisi üyeleri, Gaziantep Fahri Konsolosu Bahaeddin Nakiboğlu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanları Tahir Köse ve Mehmet Dönen, Tekirdağ Eski Valisi Şenol Engin, Tekirdağ İl Kültür Müdürü Mehmet Altaş, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli Macar Dostluk Dernekleri başkan ve üyeleri, Tekirdağ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Gömeç Göçmen, İstanbul ve Tekirdağ’dan avukatlar, Macar ve Türk iş adamları ile Gürseler ve Erken aileleri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Dr. Zsolt devlet nişanlarını sunarken, Türk – Macar dostluğunun gelişmesine yaptıkları katkılar için Güneş Gürseler ve Erdoğan Erken’e teşekkür etti.