Güneş gözlüğünüz UV korumalı olmalı

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için ideal bir güneş gözlüğünün UV (ultraviyole) koruma faktörlü olması gerektiği belirtildi.



Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Levent Alimgil, 'Özellikle açık tenli ve açık renk gözlü kişilerle açık ve güneşli ortamlarda çalışanların bu konuda daha fazla risk altında' olduklarını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Güneşten yeryüzüne yansıyan ultraviyole ışınların hem deride hem de gözde hasarlara neden olduğunu söyleyen Alimgil, "Güneşten yansıyan zararlı ışınların çoğu atmosfer tarafından filtre edildiği halde dünya yüzeyine ulaşan UV ışınları yanıklara değişik deri kanserlerine gözle ilgili bazı hastalıklara yol açabilir" diye konuştu.



Zararlı UV ışınlarının kalıcı hasarlara neden olduğunu belirten Alimgil, "UV ışınları göze zarar verdiği durumlarda batma kaşıntı, yanma ve kanlanma görülür. Bu oluşumlar gözün beyaz zarında sarımsı kanlanmış nokta veya lekeler olarak izlenir. Bu oluşan hasarların bazıları geçici bazıları ise kalıcıdır" şeklinde uyarılarda bulundu.



Güneş gözlüğü kullananların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Levent Alimgil, "Koruma için takılan güneş gözlüğü yüzde yüz UV koruma faktörlü olmalıdır" dedi.

