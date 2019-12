Güneş gözlüğünü nasıl seçmeliyiz?

Trendler her yıl değişse de, yüze uygun doğru model ve cam-çerçeve rengi bulunduğu zaman o gözlüğün modası kolay kolay geçmiyor. İşte gözlüğünü alırken dikkat etmen gerekenler...



1. Pazardan alınan ucuz etin yahnilerinden tez zamanda kurtul! İyi güneş gözlüğü demek, kaliteli cam demek! Ayrıca camın rengi, ya her yerinde aynı olmalı ya da iki renkliyse camın üstü koyu, altı açık tonda, iki renk arası geçiş de yumuşak olmalı.



2. Gözlüğün üzerinde mor ötesi ışınları kestiğine dair bir tescili ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış sertifikası mutlaka bulunmalı, camları UV filtreli olmalı.



3. Cam renkleri, eskiden kahverengi ve siyahla sınırlıyken, bugün her türlü renge ulaşmak mümkün. Mavi, turuncu, mor, eflatun… Bu renkler kişisel zevklere hitap ediyor gibi görünse de, aslında her birinin asli birer görevi var. Örneğin gri ve kahverengi, özellikle araba kullanırken tavsiye ediliyor, çünkü iki renk de ışığı mükemmel süzüyor. Oysa mavi ve yeşil, ışığı keskinleştiriyor ve renkleri algılamayı zorlaştırıyor. Yani trafik ışıklarını düşünecek olursak araç kullanırken son derece sakıncalı. Ancak mavi ve yeşil camlı gözlüklerle de çok iyi, spor karşılaşmaları izlenebiliyor, hatta spor yapılabiliyor.



4. Gözlük, yüzüne tam olarak oturmalı, yoksa yanlardan ışık alır ve gözlük takmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bunun için taktığın gözlüğü her iki tarafından tutmalısın. Kolay hareket etmiyorsa yüze tam oturmuş demektir.



5. Sapları, kulak arkasını sıkmamalı, yoksa kısa süre sonra gözlük takmak bir işkenceye dönüşebilir.



6. Eğer numaralı gözlük veya lens kullanıyorsan, güneş gözlüğü almadan önce doktora danışmanda fayda var.



7. Ten rengi açık olanlar, açık gül ve amber gibi açık renk ve hafif çerçeveleri seçmeli, çünkü yeşil, mavi gibi koyu renkler yüzü soluklaştırabilir. Koyu tenlilerde ise, gümüş, altın ve şeffaf çerçeveler mükemmel duruyor.



8. Çerçeve, yüzün büyüklüğü ile orantılı olmalı. Büyük suratlarda büyük, küçük suratlarda ise küçük çerçeveler daima iyi durur. Yüzün biçimiyle zıt modeller ise, oluşacak kontrastla daha şık olacaktır.



Hangi yüze hangi gözlük



Kare



Kuvvetli bir çene çizgisi, geniş alın ve elmacık kemikleri bulunur. Kavisli çerçeveler bu yüz şeklinde iyi durur.



Oval

Her türlü çerçeveyi taşıyabilecek bir yüz yapısı. Önemli olan yüzün büyüklüğü ile orantılı çerçeveler seçmek.



Yuvarlak

Düz ya da açılı hatları olan çerçeveler, tam bu yüz biçimine göre. Çünkü yüzü daha uzun ve ince gösterir.



Üçgen

İnce kenarlı düşey çizgili çerçeveler, dar alın ve çeneli, geniş elmacık kemikli bu yüzde iyi durur.



Uzun

Yuvarlak ve kare hatlara sahip çerçeveler bu yüz tipi için en uygun olan modellerdir.



Gözün gibi bak



1. Gözlük saplarının gevşemesini istemiyorsan, gözlüklerini taç gibi kullanma!



2. Gözlüğünü çantanda taşıyacağın zamanlarda mutlaka kutusuna koy. Aksi halde onca para verip aldığın güzelim gözlüklerinin camları çizik içinde kalabilir.



3. Gözlüklerini üzerindeki kıyafetle değil, özel bezi ile temizle. Böylece çizilmesini önlemiş olursun.



4. Parfüm, saç spreyi gibi kimyasal içerikli maddeleri gözlüklerinden uzak tut.



5. Ter de gözlüğe zarar veriyor! Bu yüzden sen de terlediğin zamanlarda gözlüğünü daha sık temizle.



Pazar işi neden sakıncalı



Özellikle ozon tabakasının delinmesiyle birlikte, artık güneş gözlüğü kullanmak bir zevk değil, önemli bir ihtiyaç. UV ışınlarına uzun süre çıplak gözle maruz kalmak, pek çok göz hastalığına neden olabiliyor. Örnek mi? Retinanın tahriş olması, katarakt desem size:( O yüzden sadece yazın değil, kışın bile yüzümüzden gözlüğümüzü eksik etmemeliyiz. Tabii kaliteli olanlardan bahsediyorum. Pazar tezgahlarında, bujiturilerde satılan 5-20 liralık gözlükleri, aksine asla kullanmamak gerekiyor. Zira, bu kalitesiz gözlükler, zaten var olan tehlikeyi daha da artırıyor. Bozuk camlar yüzünden, koyu renge aldanıp büyüyen gözbebekleri daha fazla ışığa maruz kalıyor ve miyopik, hipermetropik ya da astigmatik gibi kırılma kusurlarına neden olabiliyor. Ayrıca uzun süre kullanıldığında, iki göz arasındaki ilişkiyi bozup bulanık görme, hatta çift görme gibi sorunlara da yol açabiliyor.