Güneş gazetesi yazarı Kütahyalı'dan kur korumalı TL mevduat açıklaması: Sayın Şahap Kavcıoğlu net açıklama yapıp, bu kaosu çözmeli

Güneş gazetesi köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından döviz kurlarındaki yükselişe karşı açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduatında yaşanan kafa karışıklığına sosyal medya hesabından değindi.

Kütahyalı söz konusu TL mevduata ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe değinerek "20 Aralık itibariyle bankada döviz mevduatı olanlar için bu kampanya geçerli diyor. Yani TL’de kalan yurttaşlara TCMB destek vermiyor. TL’si ve altını olan yurttaşlar ne yapacak? Herkes merak içinde. Sayın Şahap Kavcıoğlu net açıklama yapıp, bu kaosu çözmeli." yorumunda bulundu.

Kütahyalı paylaşımlarının devamında ise konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Elinde TL olup bu kampanyaya katılmak isteyenlerin kur farkını Hazine ve Maliye, dövizi olup bozduranların kur farkını TCMB mi ödeyecek? İki ayrı ürün var gibi gözüküyor. Peki altını, gümüşü, platini olanlar dışlanacak mı? Onların durumu muallak. Bu problem acil halledilmeli.

İslami finans kurumları yani katılım bankaları şu an müşteri taleplerine karşı ne yapacağını haklı olarak bilmiyor. Sorular ortada kalıyor. Bu kampanyaya İslami finans camiası bir an evvel dahil edilmeli. Derhal 6 katılım bankasına tebligat gitmeli. İnsanlarımız rahatlatılmalı

Unutulmamalı ki döviz tevdiat hesapları denince Türk bankalarında bireylere ait tonlarca altın, gümüş ve platin de bu kapsama giriyor. Çünkü değerli metal almak demek önce döviz sonra kıymetli maden almak demektir. Bu bağlamda TCMB net tavır almak zorunda. Kaos giderilmeli."

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