Güneş: Galip gelerek turu geçmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Malmö ile yapacakları maçın zorluğunu bildiklerini ve iyi hazırlanarak kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, siyah-beyazlı oyuncu Mustafa Pektemek'in de katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, grubun son maçına yarın çıkacaklarını hatırlatarak, "Rakiplerimize baktığımızda son müsabakaya gelmemize rağmen her takımın turu geçme şansı var. Sahamızda galip gelerek, turu geçmek istiyoruz." dedi.

Maç için hazır olduklarını vurgulayan Güneş, "Sayısal eksikliğimiz olacak. Atiba Hutchison ve Güven Yalçın zaten olmayacak. Onun dışında sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin var. Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz'ün durumlarına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da iyi sonuçlar almanın önemine değinen Güneş, "Mağlubiyetlerin sayısını azaltmak önemli. Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür." diye konuştu.

Güneş, Avrupa'da Beşiktaş'ın isminin gündemde olduğunu anlatarak, "Türkiye'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Ligi'nin bitmesinin Malmö'ye bir avantaj getirip getirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Malmö'nün, ligin yorgunluğunu atmak için zamanı var. Tek odaklanacakları konu bizim maç olacak. 29 Kasım'da Genk ile oynadılar. O günden beri oynamıyorlar. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum."

"Ligin henüz yarısı olmadı"

Spor Toto Süper Lig'deki rekabete değinen Güneş, "Ligin henüz yarısı olmadı. Kötü maçlar kaybettik. Yarış devam ediyor. Yarısına gelmeden durumu değerlendirmeye almak doğru değil. Eksiklerimiz olduğu gerçek. Bu sezon bir sıkıntı var. Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da oldu. Perşembe-pazar oynuyoruz. Lig maçını pazartesi de oynayabiliriz. Nedense olmuyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, siyah-beyazlı oyuncu Mustafa Pektemek ise yarın çok önemli bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, "Üst turda devam etmek için kazanmamız gereken bir maç. Seyirci avantajımızla iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.