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Yaşam

Güneş fırtınası dünyayı vuracak

Dünya, haftasonu "Güneş Fırtınası"nın etkisi altına girecek. Peki ne yaşanacak?

14 Temmuz 2012 16:55

Elektrik ve iletişim bağlantılarınız kesilebilir, uydu sistemlerinde, hava ulaşımında aksaklıklar yaşanabilir. Dünya, bu hafta sonu Güneş'te meydana gelen patlamaların yani "Güneş Fırtınası"nın etkisi altına giriyor.
 
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bu hafta sonu Güneş'te meydana gelen patlamaların artacağını ve Dünya'yı etkileyeceğini açıkladı. Güneş'teki patlamalar, "Güneş Fırtınası" olarak adlandırılıyor.
 
Fırtına, milyarlarca ton ağırlığındaki aşırı sıcak gaz bulutlarının, Güneş atmosferinden fırlamasıyla oluşuyor. Manyetik enerji birdenbire serbest kalınca, enerji yüklü parçacıklar uzaya yayılıyor.

Güneş Fırtınası, dünyadaki belli bölgelerde, enerji nakil hatlarını, iletişim ve uydu sistemlerini etkiliyor.
 
Kutuplara yakın noktalarda yapılan uçuşlar aksayabiliyor.
 
Uzmanlar, Dünya'yı bu hafta sonu etkileyecek fırtınanın çok büyük olmadığını dolayısıyla endişelenecek bir durum bulunmadığını belirtiyor.
 
1972 yılında güneşteki patlamalar yüzünden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois (İLİNOYi) eyaletindeki bütün şehirlerde, telefon bağlantıları kesildi.
 
1989 yılındaki bir başka güneş fırtınası da, Kanada'da 6 milyon kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı.

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