Güneş, eski bir İstanbul kabadayısı çıktı

Yazar Ahmet Hakan, söylediği keskin sözler nedeniyle 'Asma Kesme Partisi' olarak anılmaya başlanan ve adı kamuoyunda yeni duyulan Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş'in eski bir İstanbul kabadayısı olduğunu yazdı. Hakan, Hürriyet'te (23 Aralık 2008) yayımlanan yazısında Güneş hakkında şu bilgileri verdi:





’Asma Kesme Partisi’ hakkında özel bilgiler



"HAK ve Hakikat Partisi" adında bir parti kuran yeşil takkeli Dursun Güneş isimli bir "Hacı Dayı", Erzurum’dan "Kesmeye, kesmeye / Kesmeye geliyoruz" diye gürlemesin mi?



Hemen şöyle bir kişisel maceramı gözden geçirdim: Onca cemaat gezmeme, onca tarikat görmeme karşın, Dursun Güneş diye bir isim kayıtlarımda yoktu...



Sordum, soruşturdum ve epey eğlenceli bir sonuçla karşılaştım...



Arz ediyorum: Bayburt doğumlu olan Dursun Güneş, gençliğinde eski İstanbul kabadayılarındanmış...



Bir gün "kırklar" ve "yediler" devreye girip, onu çekip almış kabadayılar dünyasından... Bizim "Dursun Baba", ihtida etmekle kalmamış, bir anda şiirler söyleyen, ilahiler okuyan bir tekke şeyhi oluvermiş...



"Muhammed Ali" ve "Baba Sultan" gibi isimlerle anılır olmuş... Epey bir mürit toplamış etrafına...



Son seçimlerde AKP’yi desteklemiş... Gördüğü bir rüya üzerine AKP’yi bırakıp Erbakan Hoca’nın Saadet Partisi’ne geçmiş...



Sonra yeni bir rüya daha görmüş... İlahi bir ses, "Kalk! Ey Dursun kulum! Harekete geç" demiş, o da Hak ve Hakikat Partisi’ni kurmuş... Nasıl hikáye ama?





