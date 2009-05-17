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Bilim / Teknoloji

Güneş enerjisiyle dünya turu

İsviçreli bir mucit tarafından geliştirilen Solar Impulse adlı bir uçak, sadece güneş enerjisi ile çalışıyor.

17 Mayıs 2009 03:00

İsviçreli bir mucit tarafından geliştirilen Solar Impulse adlı bir uçak, sadece güneş enerjisi ile çalışıyor.

Vatan'ın haberine göre, bir yıl sonra da çıkacağı dünya turunu 3 ayda tamamlaması beklenen araç, birkaç gün arayla sadece pilot değiştirmek için yere inecek. Karbon fiberden yapıldığı için uçak çok hafif olacak. İlk dizaynın ağırlığı sadece 1 tondu. Solar Impulse böylece bir planör gibi havada süzülebilecek.

Solar Impulse’ın kanatlarında, 12 bin adet güneş pili bulunuyor. Bu piller, uçağın pervanesi için gerekli enerjiyi üretecek. Pilot birkaç gün süreyle uçağı kullanacağı için kokpitte, yemekten içeceğe, tuvalete kadar tüm ihtiyaçlarını giderebilecek. İsviçreli maceraperest ve mucit Bertrand Piccard tarafından geliştirilen Solar Impulse’ın kanat açıklığı 80 metre. Yani Airbus 380’den daha uzun.

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