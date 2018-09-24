Güneş enerjisiyle çalışan blok zinciri sistemi üretildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Eylül (DHA) – ABD’li bir grup program geliştiricisi, güneş enerjisi ile çalışan ve kripto para birimi işlemlerini radyo dalgalarıyla gerçekleştirebilen bir blok zinciri sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Burst adı verilen yeni blok zinciri teknolojisinin geliştiricileri ürettikleri yeni sistemle, blok zinciri teknolojisinin eyleme geçebilmesi ve olası doğal afet durumları için gerekli olan şebeke hattı ihtiyacını ortadan kaldırdı.

İddiaya göre araştırmacılar söz konusu blok zinciri teknolojisi üzerinden ilk kripto para birimi işlemini kısa radyo dalgalarıyla gerçekleştirdiklerini ve böylece şebeke hattına ihtiyaç olmadan transfer yapılabildiğini ispat ettiklerini iddia ediyorlar.

Yeni blok zinciri teknolojisinin program geliştiricilerinin insani yardım eylemleri gibi teknolojinin iyiye kullanılması kapsamında bir araya geldikleri Code for Challenge projesi sonucu üretildiğini söyleyen Burst geliştiricilerinden Daniel Jones, projeyle ilgili şöyle konuştu:

\"Radyo doğal afet durumlarında genellikle sıkça tercih ediliyor ve maalesef bizim de görmezden geldiğimiz bir altyapı teknolojisiydi. Burst sabit disklerden oluşturuldu, bu yüzden çok daha az güç talep ediyor.\"

Kripto para birimleri işlemleri dışında Burst üzerinden ayrıca özellikle savaş bölgelerinde olmak üzere kullanıcıların nerede olduklarını belirtmeden hayatta olup olmadıklarını onaylayabilecekleri mesajlar gönderildiğini de belirten Jones, gerçekleştirilen ilk işlemin “Proof of Life” konseptini kanıtlama amacı taşıdığı belirtti.