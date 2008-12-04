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Yaşam

Güneş enerjisiyle çalışan araba, Dünya turunu tamamladı

Güneş enerjili araba ile ilk dünya turu, BM iklim görüşmelerinin yapıldığı Polonya'da tamamlandı

04 Aralık 2008 02:00

Güneş enerjisiyle çalışan arabayla ilk dünya turu, BM iklim görüşmelerinin yapıldığı Polonya'da tamamlandı. Küresel ısınmayı önlemek için temiz teknolojilerin artık mevcut olduğu mesajını iletmek amacıyla dünya turuna çıkan 2 kişilik arabayı 36 yaşındaki İsviçreli öğretmen Louis Palmer kullandı.

Louis Palmer, "Tarihte ilk kez güneş enerjisiyle bir araba bir damla benzin kullanmadan bütün dünyayı dolaştı. Bu yeni teknolojiler hazır. Ekolojik, ekonomik ve kesinlikle güvenilir. Küresel ısınmayı durduramayız" dedi. Yolculuk sırasında meydana gelen aksaklıktan sadece 2 gün kaybettiğini belirten Palmer, "Araba İsviçre saati gibi çalışıyor" dedi. Arabanın dünya turunu bitirdiği Polonya'nın Poznan kentinde, 190 ülkeden delege iklim değişimliğini kontrol etmek için yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyordu.

Palmer'ın konferans salonuna girmesiyle İsviçre'nin Lucerne kentinde 17 ay önce başlayan ve 38 ülkeyi kapsayan 52 bin kilometrelik yolun sonuna gelinmiş oldu. İsviçreli bilim adamlarının geliştirdiği ve sessiz çalışan araba saatte 90 kilometre hız yapabiliyor ve tam dolu aküyle 300 kilometre gidebiliyor.

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