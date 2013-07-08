Güneş enerjisiyle ABD'yi dolaştı

Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle işleyen uçak oldu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Uluslararası Dulles Havaalanı'ndan dün yerel saatle 05.00 sularında havalandıktan sonra New York John Fitzgerald (JFK) Havaalanına inen Solar Impulse, böylece ABD üzerindeki gezisinin son ayağını da tamamladı.

Solar Impulse, sol kanadındaki belirlenen 2,5 metre uzunluğundaki bir yırtık nedeniyle, yolculuğunu, planlanandan 3 saat önce tamamladı. Hürriyet Heykeli üzerinden geçeceği duyurulan uçak, sol kanadındaki sorun nedeniyle uçuş planını değiştirerek, doğrudan JFK Havaalanı'na yönlendirilmek zorunda kaldı. Solar İmpulse'ın uçuşu 18 saat 23 dakikada tamamlandı.

Solar Impulse'ın havaalanına inmesinin ardından basına açıklamada bulunan pilot Andre Borschberg, "Bu, yenilenebilir enerji için dev bir başarıdır. Başarısız olan tek şey bir parça fabrikti" diye konuştu.

Uçağın ABD üzerindeki gezisi boyunca görev yapan diğer pilotu Bertrand Piccard da söz konusu uçuşun tüm proje ekibi için bir imtihan olduğunu söyledi. Piccard, "Sahilden sahile uçuş havacılığın öncüleri için her zaman, aşılması zor güçlüklerle dolu, efsanevi bir dönüm noktası olmuştur. Bu yolculuk boyunca önceden görülmesi mümkün olmayan durumlara, yeni beceriler ve stratejiler geliştirmeyi gerektiren çözümler bulmak zorunda kaldık. Böylece, çevre kirliliğine yol açmayan teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin sınırları hiç olmadığı kadar çok zorladık" dedi.

Güneş enerjisinin potansiyelini ortaya koymak amacıyla üretilen, küçük bir otomobilin ağırlığına sahip Solar Impulse, gücünü büyük boyutlardaki kanatları üzerine yerleştirilmiş 11 bin kadar güneş pilinden alıyor. Yerden 9 bin metre yüksekte, en fazla saatte 72 kilometreye varan bir hızla yol alan uçak, bunu esasta motorlarla donatılmış küçük bir motosikletten aldığı güçle yapıyor.

Solar Impulse, 3 Mayıs'ta California eyaletine bağlı San Francisco'dan havalanarak ABD üzerindeki gezisine başlatmıştı. Her durakta bir müddet durarak yavaş bir tempoyla ABD üzerindeki gezisini sürdüren uçak, sırasıyla Arizona eyaletine bağlı Phoenix, Texas eyaletine bağlı Dallas, Missouri eyaletine bağlı St Louis ve ABD'nin başkenti Washington'da molalar vermişti.

Uçağın yaratıcıları olan Piccard ve Broschberg kendilerini, daha hafif malzemeler ve güneş pillerinin gelişmesine katkı sağlayan ve çevre ve doğal kaynakların korunmasını çekici ve macera dolu bulan, doğasever öncüler olarak tanımlıyor.

Solar Impulse, ilk deneme uçuşunu, İsviçre'den ve İspanya'dan Fas'a yaptığı seferlerle geçen yıl gerçekleştirmişti. Borschberg, uçağın ilk deneme uçuşundan önce yaptığı açıklamada, "Güneş enerjisiyle işleyen uçak" olarak reklamı yapılan Solar Impulse'ı önemli kılan şeyin, aslında bu uçağın enerjiyi son derece verimli ve idareli kullanabilmesi olduğunu vurgulamıştı.