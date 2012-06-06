Sadece Güneş enerjisiyle 2500 km uçtu

Güneş enerjisi ile çalışan "Solar Impulse" uçağı 2500 km'lik uçusun ardından son durağı olan Fas'a indi. Madrid'ten havalanan İsviçreli pilot Bertrand Piccard'ı TSİ 02.27'de Rabat Sale havaalanında eşi ve uçuşu organize edenler karşıladı.

Yakıtsız hava yolculuğunun saatte 89 km hızla 19 saat sürdüğünü söyleyen pilot Piccard, Mayıs ayında İsviçre'den başlayan ve Fas'a kadar süren 2500 km'lik yolculuğun, 2014'te planlanan dünya turunun çok önemli bir provası olduğunu belirtti.

Geçen hafta havalanması beklenen "Solar Impulse'ın uçuşu şiddetli rüzgar nedeniyle ertelenmişti.

Jumbo jet büyüklüğündeki dört motorlu "güneş uçağı", 63 metre kanat genişliğinde ve enerji depolayan 12 bin güneş hücresine sahip.

Solar Impulse'ı üretenler uçağın "karbon fiber"den yapıldığını, Airbus A340 büyüklüğünde ama normal bir araba ağırlığında olduğu bilgisini verdi. Solar Impulse projesi 2003'te başladı ve Temmuz 2010'da 26 saatlik ilk tarihi uçuşunu gerçekleştirdi.