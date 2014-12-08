Güneş enerjisi ile çalışan otomobil çok uzak değil

Fosil yakıt rezervlerinin önümüzdeki 30-50 yıl arasında tükeneceği öngörüsü bilim adamlarını ve mucitlerini alternatif enerji kaynakları üzerine yoğunlaştırıyor.

Çevreye olan hassasiyetle birleşen çalışmalar sonucunda otomotiv teknolojisi bugün itibarıyla elektrikli oto çözümünü üretti. 4-6 Aralık’taki İnovasyon Haftası’nda Brisa’nın konuğu olarak Türkiye’ye gelen İsviçreli tıp doktoru ve mucidi Bertrand Piccard, mevcut teknolojinin güneş enerjili otomobil üretimine uygun olduğunu düşünüyor. Piccard, bu kapsamda üreticilerin dikkatini çekmek adına 1 Mart’ta dünyanın etrafını güneş enerjisi ile çalışan Solar Impulse uçağıyla dolaşmak için havalanacak.

Serkan Şahin’in Zaman’daki haberine göre, Eski teknolojiden yeniye geçmek için hareket gerektiğini ifade eden Bertrand Piccard, “Eğer bu teknoloji ile uçabiliyorsak o zaman insanların dikkatini çekeriz. Böylece ‘otomobil ve gemi gibi ulaşım araçlarında da güneş enerjisi uygulanabilir fikri’ oluşur.” dedi. Sürdürülebilir enerjinin geleceğin gündem konusu olacağını belirten İsviçreli mucit, “Temiz enerji teknolojilerini her yerde kullanmak zorundayız. Ulaşımda, inşaatlarda, ısıtmada, soğutmada, aydınlatmada, sanayide. Tüm bu teknolojiler mevcut.” dedi. Otomobil lastiklerinde kullanılan ilave bir madde ile yüzde 6 enerji tasarrufu sağlandığı örneğini veren Piccard, elektrikli ve hibrit arabaların, bina yalıtımlarının ve LED lambaları gibi teknolojilerin bu yaklaşımın ürünü olduğunu aktardı.

Mucit bir aileden gelen Piccard’ın dedesi stratosfere çıkarken babası okyanusların en derin yerini keşfederken hayatını kaybetmiş. 2002’de kendisi de 2 başarısız denemenin ardından dünyayı balonla dolaşmayı başarmış. Şimdi de dünyanın etrafını güneş enerjisi ile çalışan uçağıyla dolaşacak. Amerikalı ve Avrupalı firmalarının sponsorluğu ile hayata geçecek projede kendisiyle birlikte bir de yardımcı pilot bulunacak. Hindistan, Çin, Pasifik, Amerika, Atlantik, Avrupa ve başlangıç noktası Abu Dabi rotasıyla hareket edecek. 5 günlük uçuş mesafeleri yer alacak denemede 20’şer dakikalık uyku seansları ve her türlü sıcaklığa uygun kıyafetlerden yardım alacak.

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman ise Piccard’ın yeni teknolojiler için ilham kaynağı oluşturduğuna dikkat çekti. Bundan sonraki çalışmalarında şirket olarak sponsorluk yapmayı düşünebileceklerini aktaran Bayman, Piccard’ın zorluklarla karşılaşıldığında bakış açısını değiştirmek gerektiğini anlatan son kitabını da Türkçeye çevirtebileceklerini kaydetti.

Yakıttan bağımsız en verimli kaynak güneş

İsviçreli mucit Bertrand Piccard, birçok alternatif kaynak varken uçuş denemesini neden güneş enerjisi ile yaptıklarına şu şekilde cevap verdi: “Uçuşlarda her zaman yakıt kıtlığından korkuyorduk. Yakıt hem uçağı ağırlaştırıyor hem de çabuk tükeniyor. Güneşten başka tüm dünyayı dolaşmamıza yardımcı olabilecek enerji kaynağı bulamadık.” Hidrojenin de seçenek olduğunu hatırlatan Piccard, ancak yakıttan bağımsız en verimli enerji kaynağının güneş olduğunu söyledi.