Güneş enerjisi ile çalışan Nuna 9 üçüncü kez şampiyon

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Avustralya genelinde 1987 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen World Solar Challenge güneş enerjili araç yarışı sona ererken, güneşi enerji kaynağı olarak kullanan ve aynı zamanda yola tekrar enerji kazandıran aile aracı \"gelecek\" olarak adlandırıldı.

Hollanda takımı Darwin şehrinden Adelaide şehrine saatte 69 km hız yaparak yarışı tamamladı.

Yarışma, bir hafta önce 41 aracın Darwin\'den Adelaide\'e kadar olan ve üç bin kilometre uzunluğundaki yolculuğuyla başladı.

Nuna 9 adlı Hollanda yapımı araç, ortalama olarak saatte 81.2 kilometre hız yaparak perşembe günü bitiş çizgisi geçip üçüncü kez şampiyon oldu.

Sürekli dayanıklılık ve enerji verimi için tek koltuklu olarak yaratılan aerodinamik araç, Challenger klasmanında yarıştı.

Yarışma yüksek teknoloji ile günlük kullanım pratikliği arasındaki uçuruma bir köprü olarak ise Cruiser klasmanı sunuldu.

Klasik dört koltuklu spor araba modeli ve ananas deri kaplamalı sürdürülebilir materyalleri ile HS Bouchum isimli Alman takımı, Cuma günü bitiş çizgisine ulaştı

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, bir başka Hollanda takımı olan Eindhoven\'ın tasarım, kullanılabilirlik, enerji verimi ve yenilikçilik gibi kıstaslar esas alınarak genel şampiyon ilan edildiği duyuruldu.

Yarışmanın organizatörü Chris Selwood, “Bu inanılmaz güneş enerjili araçlar ticari piyasa ön planda tutularak tasarlandı ve lüks, spor ve aile arabalarında istenebilecek bütün özelliklere sahip. Harcadığından daha çok enerji üretebilen ve sahada en çok enerji verimi sağlayan bir araç ile Eindhoven takımı bu başarıları için kutlanmalı” dedi.