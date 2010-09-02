Güneş enerjili çöp kutuları yaygınlaşıyor

T24- Kuzey İrlanda'da, sokak kenarlarında dolup taşan çöp kutularına güneş enerjisiyle çözüm bulundu.



Çöp kutuları özellikle turistik yerler için ideal





Sokak kenarlarında, yiyecek artıkları, eski gazeteler ve meyve suyu kutularıyla dolup taşan ve türlü haşereye ev sahipliği yapan çöp kutuları dünyanın neredeyse her köşesinde görülen bir manzara.



Ancak şimdi Kuzey İrlanda'daki bir kasaba belediyesi bu soruna ileri teknolojinin yardımıyla bir çözüm buldu. Kuzey İrlanda'nın turistik Larne kasabasında belediye Antrim sahili boyunca 19 noktaya güneş enerjisiyle çalışan çöp kutuları yerleştirdi.



Bu son teknoloji ürünü çöp kutularındaki çöp seviyesi belirli bir noktaya geldiğinde, kutunun içinde çöpleri sıkıştıran bir mekanizma harekete geçiyor.



Bu işlem, sıkıştırılmış çöpler, kutunun yüzde 85'inden fazlasını dolduruncaya kadar tekrar ediliyor. Daha sonra, çöp kutusundaki bir SIM kartı aracılığıyla, belediyenin temizlik hizmetleri bölümüne, çöp kutusunun boşaltılması gerektiğini bildiren otomatik bir elektronik posta ya da kısa mesaj gidiyor.



Çöpler sıkıştırıldığı için, çöp kutusu, normal bir kutunun altı ila sekiz katı daha fazla çöp alabiliyor. Larne Belediyesi Çevre İşleri Müdürü Philip Thompson, bu buluşun çöp kutularının masraflarını azaltacağını ve çevreye daha az zarar vereceğini söylüyor. Thompson, 'Bu kutulardaki çöpü sıkıştırma fonksiyonu, özellikle kalabalık turistik yerler için ideal. Çünkü bu şekilde kapasitesi artıyor. Dahası haşereler de gelmiyor. Kuşların ve farelerin de çöple teması engelleniyor' dedi.



Güneş enerjili çöp kutuları ABD'nin Boston, Philadelphia ve Baltimore kentlerinde kullanılıyor. Bu tür çöp kutularından İrlanda Cumhuriyeti'ndeki bazı kentlerde de görmek mümkün.



