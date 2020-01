Güneş enerjili araba trafiğe çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi tarafından yapılan güneş enerjisi ile çalışan ARIBA'nın 6.'sı üretildi. Avustralya'da 6-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek World Solar Challange yarışı öncesi aracın test sürüşü yapıldı. İstanbul'dan yola çıkan aracın koltuğuna ralli sürücüsü Burcu Çetinkaya oturdu.

Gaz ve mekanik çalışma sistemi farklı

Çetinkaya güneş enerjisi ile çalışan ARIBA6 hakkında bilgi vererek, "Güneş enerjisiyle çalışan bir araç var, ARIBA6 ile yola çıkmak benim için bir gurur ve keyif. Aracın gaz sistemi ve mekanik çalışma sistemi farklı. Ayakla değil elle gazı açmamız gerekiyor. Çok eğlenceli ama biraz içerisi sıcak" dedi.

Aracın hız limiti hakkında sorulan soru üzerine ise Çetinkaya, "Hıza alışkınım ama bu hız için değil teknoloji ve ulaşım için. tamamen emek ve zekayla tasarlanmış. O nedenle hız hiç önemli değil. Ama hızı da keyifli, gazı açtığınız zaman sessiz hızlanıyor. Sanki uçak kalkıyormuş hissi veriyor" diye konuştu.

İlk defa bu kadar uzun bir yola çıkacak

ARIBA6'yı geliştiren İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibinin Kaptanı Berker Bayazıt ise aracın teknik özellikleri hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"İlk defa bu kadar uzun bir yola çıkacak. Bu yolda testler yapacağız. Yeri gelecek hızlanacağız yeri gelecek yavaşlayacağız. Avustralya'ya yönelik çeşitli stratejik çalşmalarımız var. Bu bizim için iyi bir test sürüşü olacak. Tasarladığımız devreler ve stratejiler sayesinde minimum enerjiyle en uzun hedefe götürmeyi amaçlıyoruz."

Taner Yıldız'ı ziyaret edecekler

Aracı İstanbul-Ankara arasında test edecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi, 20 Ağustos günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı makamında ziyaret edecek.

World Solar Challenge

İki yılda bir düzenlenen World Solar Challenge Avustralya’nın kuzeyinde bulunan Darwin şehrinde başlıyor ve güneyde yer alan Adelaide şehrinde bitiyor. Toplam 3021 km’lik bir etaba sahip yarışta, dünyanın dört bir yanından güneş arabası ekipleri yarışıyor. Üst düzey ekiplerin bulunduğu "Challenger" klasmanında yarışacak İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi dört tekerlekli, elektronik diferansiyel, hız sabitleme, geri görüş sistemi gibi yüksek teknolojik unsurlara sahip ARIBA 6 aracıyla dereceye girmeyi hedefliyor.

ARIBA serisi ödülleri topluyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi, 2005 yılından bu yana güneş enerjisiyle çalışan araçlar üretiyor. ARIBA olarak adlandırılan araçların her biri ulusal ve uluslararası düzeyde ödül ve derecelere sahip. Bu başarılardan bazıları:

Türkiye'de TÜBİTAK'ın düzenlediği ve yaklaşık 45 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen Formula G yarışlarında 2006-2007-2008 senelerinde kazanılan hem 1.’lik hem 2.’lik hem de "En İyi Mühendislik Tasarımı" ödülleri, 2012 senesindeki 3.’lük ve aynı sene alınan "En İyi Mühendislik Tasarımı" ödülü.

2009 yılında ARIBA 4 aracıyla katıldığı ilk uluslararası yarışma olan World Solar Challenge’da "The Best New Comer" ödülünü alan ekip, Türkiye’ye güneş enerjisiyle çalışan araç alanında uluslararası ilk ödülünü de kazandırmıştı.