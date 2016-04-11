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Yaşam

Güneş, Dünya’yı yok edebilir mi?

Biliminsanları birkaç milyar yıl içinde Güneş'in 'kızıl bir dev'e dönüşüp Merkür, Venüs, Mars ve Dünya'yı yok edebileceği görüşünde

11 Nisan 2016 20:49

Biliminsanları birkaç milyar yıl içinde Güneş'in 'kızıl bir dev'e dönüşüp Merkür, Venüs, Mars ve Dünya'yı yok edebileceği görüşünde. Araştırmaya göre, Ay ise Güneş'in ilk kurbanı olabilir.

ABD'li Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve İngiliz Warwick Üniversitesi'nden araştırmacılar beyaz cüce yıldızları ve bu yıldızların gezegen sistemleri üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmalarında cüce yıldızların dinamik bir şekilde hareketlilik gösterdiği sonucuna varan bilim insanları, bu arada Dünya'dan 570 ışık yılı uzakta WD 1145+017 isimli bir cüce yıldızın olduğunu fark etti.

Bu yıldızın çok sayıda gezegeni yok ettiğini gözlemleyen biliminsanları Güneş'in de birkaç milyar yıl içinde bir beyaz cüce yıldıza dönüşebileceği ve başta Ay olmak üzere, Dünya ve diğer gezegenleri yok edebileceğini kaydetti.

 

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