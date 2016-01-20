CHP'yi 'hıyanet partisi' ilan eden Güneş; altı oku altı kalaşnikofla değiştirdi!

İktidara yakın iş adamı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Güneş gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hıyanetle suçladı. Gazete, CHP'nin Cumhuriyet Devrimleri'ni simgeleyen 'altı ok'unu da altı kalaşnikofla değiştirdi.

Güneş, bugünkü ilk sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesinin ardından partinin "Cumhuriyete Hıyanet Partisi" olduğunu iddia etti.

Gazete haberini şöyle duyurdu:

- Türkiye, İsrail ile karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında saf tuttu.

- Türkiye, Suriye ile karşı karşıya geldiğinde katil Esed’in yanında saf tuttu.

- Türkiye, Mısır ile karşı karşıya geldiğinde darbeci Sisi’nin yanında saf tuttu.

- Türkiye, Rusya ile karşı karşıya geldiğinde Putin’in yanında saf tuttu.

- Ve bugün Türkiye PKK ile mücadele ederken hendeklerin arkasında saf tuttu.

HDP'nin de logosunu değiştirmişlerdi

İktidara yakın basının parti logosunu değiştirme ve logodan yeni anlam çıkarması ilk değil. Takvim gazetesi de 7 Haziran seçimlerinden önce, Halkların Demokratik Partisi’nin logosunda yer alan ağaçta PKK yazdığını iddia etmişti.