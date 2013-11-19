Güneş baş aşağı dönecek

NASA, güneşin manyetik alanındaki ters kutuplaşma nedeniyle birkaç hafta içinde baş aşağı döneceğini duyurdu.

Metin Güneş'in cnnturk.com'da yer alan haberine göre, bu olay güneş sistemi boyunca dalgalanma etkileri yaratacak. Kulağa bir doğal felaket gibi gelmesine karşın bu olay nedeniyle paniğe gerek olmadığı belirtiliyor.

Güneş, her 11 yılda bir manyetik kuzey ve güney kutuplarını kendi iç mekanizması aracılığıyla değiştiriyor.

Uzmanlar bu mekanizma hakkında fazla bilgiye sahip değiller. Ancak bu değişimin uydu ve radyolarda yayın kesinitisine neden olan jeomanyetik fırtınlar yaratabileceği belirtiliyor.

NASA, geçtiğimiz ağustos ayında bu değişimin dört ay içersinde gerçekleşeceğini, ancak kesin tarih vermenin mümkün olmadığını duyurmuştu.