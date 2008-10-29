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Bilim / Teknoloji

Güneş arabası 'Saguar' Avustralya yolcusu

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) güneş enerjisiyle çalışan otomobili "SAGUAR", Avustralya'da düzenlenen yarışmaya katılacak.

29 Ekim 2008 02:00

Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) güneş enerjisiyle çalışan otomobili "SAGUAR", Avustralya'da düzenlenen yarışmaya katılacak.

SAÜ İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğunca (SAİTEM) yapılan ve Türkiye'de katıldığı yarışmalarda "güneş enerjisiyle çalışan en hızlı araç" seçilen SAGUAR, yeni üretilen NL modeliyle dünyanın en prestijli yarışmalarından "World Solar Challenge 2009"a katılacak.

Avustralya'da 2 yılda bir yapılan, dünyanın tanınmış üniversitelerinin katıldığı güneş enerjili araçlar yarışına, Türkiye'den ilk katılım SAGUAR NL ile olacak.

Avustralya'daki yarışma, 15-28 Ekim 2009'da düzenlenecek.

Öte yandan, SAİTEM ekibi, 4 Kasımda düzenlenen basın toplantısıyla, yarış için yeni tasarladığı SAGUAR NL modeli ve bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi verecek.

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