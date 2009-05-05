Güneş, anne ve bebeği hastalıklardan koruyor

Güneş ışınlarından yeterince faydalanmak hem anne hem de bebeği hastalıklardan koruyor.



Anne adaylarında kemiklerin yumuşaması ve kolay kırılabilir hale gelmesiyle tanımlanan ve bebekte de D vitamini yetersizliğine neden olan bazı hastalıklar günde yarım saat güneşlenerek önlenebiliyor.



Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Özcan, güneş ışınlarının özellikle anne adayları ile bebeklerinin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Kemiklerin sağlıklı oluşması ve gelişmesi için D vitaminine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Özcan, D vitaminin en iyi kaynağının ise güneş ışınları olduğunu söyledi.



Uzm. Dr. Özcan, hamilelik döneminde yeterince D vitamini alınamamasının anne adayında 'Osteomalasia' hastalığına neden olduğunu, bebekte sağlıklı gelişimi tamamlayamama riskini gündeme getirdiğini dile getirdi.



Özcan, "İnsan vücudundaki D vitamini düzeyinin 15 ng/ml olması gerekiyor. Oysa, bir araştırmada anne adaylarındaki oran 8.5 ng/ml olarak saptanmıştır. Sınırın altındaki bu değer, anne adayları ile bebeklerinin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu açıkça gösteriyor.



Toplum tarafından pek bilinmeyen 'Osteomalasia' hastalığı riski artıyor. Bu durum anne adaylarının kemiklerinin yumuşamasına, kemiklerinin kolay kırılabilir hale gelmesine neden olduğu gibi, bebeğin de D vitamini yönünden eksik kalmasına ve 'Raşitizm' hastalığına yakalanma riskinin artmasına zemin hazırlıyor. Bebeklerde kemik bozuklukları, vücudun normal gelişmemesi, enfeksiyon hastalıklarına sık yakalanma ve göğüs kemiğinde öne çıkma sorunları ortaya çıkıyor." dedi.



En doğal ilaç konumundaki güneş ışınlarından gerektiği gibi yararlanamamanın bedelinin toplum tarafından ağır ödendiğini, sorunlar ortaya çıkınca hastane ve ilaç gibi yöntemlerle tedavi yolu arandığını belirten Özcan, bunun hem ekonomik hem de işgücü kayıplarına neden olduğunu ifade etti.



Anne adaylarının hem kendisi hem de doğacak bebeklerinin D vitamini gereksinmesini karşılamak için günde yarım saat güneşli bir ortamda bulunması ve yürüyüş yapması gerektiğine işaret eden Özcan, D vitaminin deride yeterince oluşması için baş, boyun, yüz ve ellerin kapatılmamasını, vücudun doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmasını gerektiğini kaydetti.

