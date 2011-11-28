-Güneş: 3 puan kaybetmemiz üzüntü verici TRABZON (A.A) - 27.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, 3 puan kaybetmelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Güneş, Beşiktaş maçına kazanma arzusuyla çıktıklarını belirterek, ''Etkili, pozisyonlarımız oldu. Rakibin oyun tarzı daha çok savunmada kalıp, bizim top kayıplarıyla atak yapma düşüncesindeydi. Bütün bunlara rağmen sağdan Celustka'nın, soldan Marek'in katılımıyla iki kanadı kullanmaya çalıştık. Ortadan da ataklar yapmaya çalıştık ancak final paslarında sıkıntı yaşadık'' dedi. Maçın başında Alanzinho'nun önemli bir fırsatı değerlendiremediğini, Halil Altıntop'un da gol pozisyonlarından yararlanamayınca Beşiktaş'ın maça ortak olduğunu söyleyen Güneş, şöyle devam etti: ''Rakip savunmada kalmaya dönüktü. Kamuoyunda Beşiktaş, eksik deniliyorsa da buna katılmıyorum. Beşiktaş, bizim karşımızda oynayabildiği en iyi kadroyla oynadı. Bizim finaldeki pas kayıplarımızın yanında rakibimiz de pas yaparak çıkarak ileride Quaresma'yı kullanmaya, Almeida'yı kaçırmaya çalıştılar. İkinci yarıda bizim düşmelerimiz oldu, rakip kaleye gidip gelmelerde sıkıntı yaşadık. Uzaktan atılan bir şut sonunda da dönen topta penaltı oldu ve maçı kaybettik.'' Oyuncularının Beşiktaş karşısında ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Güneş, ''Onlara teşekkür ediyorum. Seyirci de gayet iyiydi. Biz bugün rakibe karşı üstün gelemedik. İkinci yarıda kopmadan sonra bulduğumuz goller var ama rakibin daha fazla pozisyonu var. Özellikle 1-0'dan sonra eksik mücadele ettik. 3 puan kaybetmemiz üzüntü verici. Rakibimizin bir altta kalmasına uğraşıyorduk. En azından yenmesek bile, berabere kalsak, rakibimiz bizim altımızda kalacaktı. Şimdi rakip büyük bir avantaj yakaladı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum'' diye konuştu. Güneş, Burak ve Tolga'nın transfer haberlerinin etkisinde kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine ise, ''Biz gündemi yaratmıyoruz, kontrol de etmiyoruz. Herhangi bir şey söylesek de bizim etkimiz olmuyor. Çünkü mevcut olanları hak olarak ortaya koyup derdini anlatamayan bir kulüp olarak böyle durumlarda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Bence Burak ve Tolga'nın performansı da gayet iyiydi'' yanıtını verdi. -Hakem konusu- Güneş, maçın hakemi ile ilgili konuşmayı doğru bulmadığını belirterek, ''Hakemle ilgili sadece şunu söyleyeyim. Samsunspor maçımızı ve bu maçımızı yönetti. İki maça baktığı zaman hatası var mı yok mu o bunu daha iyi anlar'' dedi. Bir gazetecinin, 'bugün fazla gol pozisyonuna giremediniz?' şeklindeki sözleri üzerine, filelere giden ancak gol değeri kazanmayan pozisyonu kastederek, ''Bugün, attık ama Egemen de biraz artistik hareketle faulü verdirdi. Onu da söylemek lazım. Ligde en çok gol atan takımlardan biriyiz. Daha fazla gol atabiliriz. 3 günde bir maç oynayan takım olarak, şu andaki oyun formatımızın dışına çıkma şansı yok. Devreye kadar böyle devam edeceğiz '' ifadelerini kullandı. Güneş, maçın yönetimine ilişkin düşüncelerini ise şöyle sürdürdü: ''Ben Samsunspor maçını örnek verdim. O maçta topu eliyle alan oyuncuyu hakem, ikinci sarı karttan dışarı atamadı. Bu maçta ise çok rahatlıkla penaltı ve kırmızıyı verdi. Bu cesareti Samsun'da yapsaydı, bir şey demezdim ona. Ben hakemle ilgili konuşmam, FIFA hakemi, iyi, kötü. Ama niyetiyle ilgili her hakemle ilgili söyleyebileceklerim olabilir. Bu maç için konuşmuyorum. Bu maçı hakem yüzünden kaybetmedik. Hakemlerin verecekleri kararlarda ona veya buna göre olmamasına dikkat etmekte fayda var.'' -İkinci mağlubiyetini aldı- Trabzonspor, Beşiktaş yenilgisiyle bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. İlk yenilgisini yine sahasında ligin 2. haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, 9 hafta sonra ligde yenilgi gördü.