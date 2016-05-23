Güneş, 20 aylık Davutoğlu dönemini 'patinaj' olarak nitelendirdi

İktidara yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi, Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunduğu 20 aylık dönemi 'patinaj' olarak nitelendirdi.

"Patinaj dönemi bitti" başlığıyla yayımlanan haberde, "Türkiye'yi kesintisiz 14 yıldır yöneten AK Parti'nin 2. Olağanüstü Kongresi de büyük bir demokrasi şölenine sahne oldu. Yıldırım ve eşi tribündeki partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Yıldırım'ın eşi, salona girişten itibaren protokol sıralarına oturana kadar dua etti. Kongreye katılan 1405 delegenin oyuyla AK Parti'nin 3. genel başkanı seçilen Binali Yıldırım, 27 Ağustos 2014'ten bu yana genel başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu'ndan görevi devraldı" ifadesine yer verildi.

Ahmet Davutoğlu, son kez Başbakan ve Genel Başkan sıfatıyla kürsüye çıktığı kongrede, "Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım" demişti.



