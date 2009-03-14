T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Günel, Ebru'ya olan aşkımı çok iyi bilir'

Günel'in 'Ebru Gündeş'in yanında bana mesaj atıyor' şeklindeki açıklmaları Gündeş'in sevgilisi Reza Zarrab'ı çok kızdırdı.

14 Mart 2009 02:00

Günel'in Ebru Gündeş'le ilgili açıklamaları Reza Zarrab'ı çok kızdırdı! 

Ebru'nun yanında bana evlilik mesajı atıyor

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Günel, eski sevgilisi Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'in yanından kendisine halen aşk mesajları çektiğini açıklamış, 'Reza 25, Ebru 35 yaşında. Aynı evi paylaşıyorlar. Biz hiç aynı evi paylaşmadık' demişti. Azeri işadamı genç Zarrab'ın cevabı gecikmedi.

Günel ile 8 yıllık ilişkisinin 5 Ekim'de bittiğini açıklayan Zarrab, 'Hatta ayrılığımızın ardından İbrahim Tatlıses'i bile barışmamız için araya soktu.Kabul etmedim.

Ebru Hanım'la aynı evi paylaşmıyoruz. Ama Günel'le 8 yıl aynı evi paylaştık. Günel'e ne telefon mesajı ne de çiçek yolladım. Ama Ebru Hanım'a ömrümün sonuna dek çiçek yollayacağım. Günel de çok iyi bilir, Ebru'ya olan aşkımı' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24