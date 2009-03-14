'Günel, Ebru'ya olan aşkımı çok iyi bilir'

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Günel, eski sevgilisi Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'in yanından kendisine halen aşk mesajları çektiğini açıklamış, 'Reza 25, Ebru 35 yaşında. Aynı evi paylaşıyorlar. Biz hiç aynı evi paylaşmadık' demişti. Azeri işadamı genç Zarrab'ın cevabı gecikmedi.Günel ile 8 yıllık ilişkisinin 5 Ekim'de bittiğini açıklayan Zarrab, 'Hatta ayrılığımızın ardından İbrahim Tatlıses'i bile barışmamız için araya soktu.Kabul etmedim.Ebru Hanım'la aynı evi paylaşmıyoruz. Ama Günel'le 8 yıl aynı evi paylaştık. Günel'e ne telefon mesajı ne de çiçek yolladım. Ama Ebru Hanım'a ömrümün sonuna dek çiçek yollayacağım. Günel de çok iyi bilir, Ebru'ya olan aşkımı' dedi.