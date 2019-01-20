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Güne enerjisini tamir etmek isterken terastan düşüp öldü

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi

20 Ocak 2019 22:14

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Kuzu, arızalı olan güneş enerjisini tamir etmek için 4 katlı apartmanın terasına çıktı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikte toprak zemine düşen İlhan Kuzu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kuzu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
\'ÇALIŞTI AMA TUTUNAMADI\'
Olayı gören apartman görevlisi Ramazan Muslu, dışarı çıkarken bir ses duyduğunu belirterek, \"Kafamı kaldırıp baktığımda aşağı doğru kayıyordu. Tutunmaya çalıştı ama tutunamadı ve aşağı düştü\" dedi.

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