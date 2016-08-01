Gündüz Vassaf'ın Gezi gençliğine ithaf ettiği kitabı "Ne Yapabilirim" raflarda

Gündüz Vassaf'ın bir harekete, örgüte, partiye, hatta ideolojiye bağlı olmayanlara seslendiği ve "küresel Gezi gençliğine ve ebeveynlerine" ithaf ettiği yeni kitabı "Ne Yapabilirim?" okurla buluştu.

CNN Türk'ün haberine göre, yayınevi, Sinan Sülün'ün "Karahindiba", Jean-Claude Kaufmann'ın "Tek Yatakta İki Kişi", Nilüfer Taşkın'ın "Bu Bir İsyan Şarkısı Değil!", Arzu Yılmaz'ın "Atruş'tan Maxmur'a" ve Murat Kılıç'ın "Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat" kitaplarını da okurla buluşturdu. Ayrıca, Kürtler Ne İstiyor?", "Dersim", "Beynelmilel İşçiler İttihadı","Adın Perihan Olsun", "Parçası, Tanığı, Mahkumu, Sürgünü Oldum", "Eksik Bir Şey" ve "Valizdeki Mektup" adlı kitaplar da 5 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak.

Ne Yapabilirim?

İletişim Yayınları Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar'ı okurlarla buluşturdu.

Birer başucu kitabı olmuş Cehenneme Övgü ve Cennetin Dibi'nin yazarı Vassaf, "küresel Gezi gençliğine ve ebeveynlerine" ithaf ettiği yeni kitabında tüm siyasi mekanizmaların dışında kalarak, okuruna kötümserliğe, çaresizliğe ve haksızlıklara karşı "ne yapabilirim?" sorusu üzerine düşünmenin yollarını sunuyor. Şiirsel bir dille…

Gündüz Vassaf, Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar'da bir harekete, örgüte, partiye, hatta ideolojiye bağlı olmayanlara sesleniyor. Kötümserliğe kapılıp edilgenleşmeye, değişimin ertelenmesine, değişimi kendimizden başka yerlerde aramaya karşı çıkıyor. Okurunu, çaresiz çırpınışlarda tükenmeden "ne yapabilirim"i düşünmeye davet ederek yeni bir yaşam ahlâkını tartışmaya açıyor.