Gündüz vakti otoparkta seks yaparken yakalanan kadın konuştu: Canım istiyordu

ABD'nin Virginia eyaletinde bir alışveriş merkezinin otoparkında erkek arkadaşı Earl Palmer ile seks yaparken yakalanan Kimberly Jackson, kefaletle salıverilmesinin ardından yaptığı açıklamada, alkol almasının libidosunu artırdığını belirterek, "Canım istiyordu. Esasında olan bu" dedi. Jackson'ın erkek arkadaşı Palmer ise konuyla ilgili, "Herkes bazen spontane bir şeyler yapmak ister" yorumunda bulundu.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre; 36 yaşındaki kadın, kefaletle serbest kaldı. Salıverildikten sonra bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kimberly, "Canım istiyordu. Esasında olan bu" dedi ve aşırı alkol tüketmesinin de seks yapmak istemesine yol açtığını ifade etti.

'Gelecekte böyle bir şey yaşanır mı?'





Jackson, açık havada seks yapmak gibi bir fantezinin içinde olmadığını anlatırken, olay anında kendinde olmadığı görülen erkek arkadaşı ise spontane karar verdiklerini, fakat aşırı alkol aldığı için seks yaparken kendinden geçtiğini söyledi.



"Onun adını temize çıkarmak ve insanların benim de rızam olduğunu bilmeleri için buradayım" diyen Palmer, muhabirden gelen "Neden güpegündüz bir otoparkta seks yaptınız" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Herkes bazen spontane bir şeyler yapmak ister."



"Muhabirin gelecekte böyle bir şey yaşanır mı" sorusuna Jackson hemen "Hayır" yanıtını verirken, Palmer ise "Bilmiyorum" demeyi tercih etti.