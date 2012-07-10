Gündüz polis, gece travesti Fettan Ceyda

İstanbul Emniyet Müdürlüğü aldığı bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan bir travestinin polis olduğu ortaya çıktı.

Vatan gazetesinin haberine göre, İstanbul Emniyeti’nin ihbar hattına geçtiğimiz aylarda bir ihbar maili geldi. Mailde, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memuru F.B’nin (28), gündüz polis olarak görev yaptığı, gece ise kadın kılığına girerek fuhuş yaptığı iddia ediliyordu. İhbarı ciddiye alan İstanbul Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu mailde geçen internet sitesine girerek araştırma yaptı. Fuhuş amaçlı açılan sitede bir travestinin yarı çıplak fotoğrafları ve fuhuş amaçlı irtibata geçmek için de bir telefon numarası bulunuyordu.

Fuhuş pazarlığı

Sitede bulunan Bursa’ya kayıtlı telefon numarasını arayan Ahlak Büro ekipleri, telefona cevap veren ‘Fettan Ceyda’ takma isimli travesti ile fuhuş pazarlığına başladı. Ancak ‘yoğun’ olduğunu söyleyen travesti, telefondaki polislere daha sonra aramaları gerektiğini söyledi. Birkaç saat sonra tekrar arayan polis, fotoğraflarını çok beğendiğini ve mutlaka o gün birlikte olmaları gerektiğini söyledi. Tüm bu konuşmalar polis tarafından kayıt altına alındı. Telefondaki travesti polislerle saati 150 TL’ye ilişkiye girmek için anlaştı. Bu konuşmanın ardından polis, Fettan Ceyda’nın verdiği ve Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan adrese gitti.

Suçüstü yapıldı

Müşteri gibi eve giren polisler, ilişkiye için hazırlık yapan travestiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak Gayrettepe’deki Asayiş Büro Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne götürülen travestinin, mailde iddia edildiği gibi polis memuru olduğu ve Güngören Emniyeti’nde görev yaptığı anlaşıldı. Polis tarafından ifadesi alınan F.B., her şeyi itiraf etti.

‘Zevk için’ dedi

2009 yılında mezun olduktan sonra 2010 yılında ilk atama yeri olan İstanbul’a geldiğini söyleyen F.B., “Kendimi küçük yaşlardan beri feminen eğilimlerin dolayısıyla kadın gibi hissediyordum. Normal bir erkek gibi yaşamak için kendimi çok zorladım. Ancak herhalde doğuştan bir eğilimim olduğu için düzelemedim. Bu hareketlerimin düzelmesi için birkaç seans doktora gittim ama bu da işe yaramadı. Polis olduğum ve feminen hareketlerim devam ettiği için bunu gizli gizli yapmak zorunda kaldım. Mesleğimin verdiği sorumluluğa bir zarar gelmemesi için hep gizli yaptım. Kendimi geri çektim ama bu cinsel eğilimlerimden dolayı erkek arkadaşlarımla birlikte oluyordum. Mesleğe girdiğimde böyleydim. Bu işi paradan çok zevk için yapıyorum” dedi.

Meslekten ihraç edildi

F.B. hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde “fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek” suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan ‘Fettan Ceyda’ takma isimli F.B. hakkında jet bir soruşturma yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, F.B.’nin polislikten ihraç edilmesine karar verdi.