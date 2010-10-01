-GÜNDÜZ İTFAİYECİ, AKŞAM TİYATROCU BALIKESİR (A.A) - 01.10.2010 - Balıkesir itfaiyesinde görevli Önder Selçuk (26), gündüz yangınlarla mücadele ediyor, akşamları tiyatro oyunlarında sahne alıyor. Orman, ev, işyeri, fabrika, araç yangını demeden adeta ölüme meydan okuyan itfaiyecilerden olan Selçuk, yaklaşık 10 yıldır tiyatro ile uğraşıyor. İtfaiye ve tiyatroyu aynı anda yürüten Selçuk, her ikisini de severek yapıyor. Balıkesir Sanat Merkezi tiyatrocularından olan Selçuk, geçimini sağlamak zorunda olduğunu, bunun için de yaklaşık 4 yıl önce Balıkesir itfaiyesinde çalışmaya başladığını söyledi. Mesleğini severek yaptığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu: ''Zor bir meslek ama çok da önemli. İnsanların hayatlarını, mallarını korumaya, kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu işimden arta kalan zamanlarımda tiyatroyla uğraşıyorum. Tiyatro beni rahatlatıyor, mutlu ediyor. Tiyatroya ilk başlamam ise ilkokul yıllarına dayanıyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir oyun vardı. İlkokul öğretmenim sayesinde ilk sahneye ilkokul yıllarında çıktım. Ardından tiyatrodan, sahneden kopamadım. Amatör olarak birçok oyunda oynadım. Özellikle son 10 yıldır çok daha ciddi projelerde yer aldım.'' Sanat merkezi olarak sahneledikleri birçok oyunda rol aldığını dile getiren Selçuk, her iki işinde de başarılı olabilmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini vurguladı. Selçuk, hem tiyatrocu hem de itfaiyeci olmasından dolayı zaman zaman ilginç enstantaneler yaşaşabildiğine değinerek, şunları kaydetti: ''2008 yılında bir ev yangını ihbarı aldık. Ekip olarak hızlı bir şekilde yangına müdahalemizi yaptık. Toparlanırken, yan komşudan bir vatandaş geldi. 'Sizi bir yerden tanıyorum' diye söze girdi. Karşılıklı tahminlerde bulunurken bir önceki gün sahnelediğimiz oyunumuzu izlemiş. Meğer tiyatrodan tanıyormuş beni. Hem oyuncu hem de itfaiyeci olarak tanınmak güzel bir duygu.'' Balıkesir Sanat Merkezinde ekim ayında, ''Zaman Zaman İçinde'' adlı oyunla sanatseverlerle buluşacaklarınıi dile getiren Selçuk, hedefinin İstanbul'da daha büyük tiyatro sahnelerinde ve beyaz perdede oynamak, adını duyurmak olduğunu bildirdi. Sanat Merkezinin Sanat Müdürü ve oyuncu Onur Ayan ise Önder Selçuk'un başarılı bir oyuncu olduğunu ve kısa sürede Türkiye'deki sanat camiasında yıldızının parlayacağını belirterek, Selçuk'un hedeflerine kısa sürede ulaşacağına inandığını kaydetti.