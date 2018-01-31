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Sağlık

'Gündüz işe, akşam acile'; Sağlık Bakanı Demircan: Takviye gelecek

"Acil servislerini merkezden izleyip, yoğunlukta anında takviye yapılacak"

31 Ocak 2018 10:58

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acil servislerdeki yoğunluk ve sıkıntılara ilişkin medyada yer alan haberler açıklamada bulundu. Yeni önlemler alınacağını belirten Demircan, sorunun kaynağının ise vatandaşın acil serviste sorun çözdürmeyi kolay bulması olduğunu belirtti ve “Gündüz işine gidiyor, akşam acile geliyor” dedi. Demircan, "ir karar aldık. Yoğunlaşma olan acil servisleri merkezden izleyip, anında servislerden takviye yapılacak" ifadesini kullandı.

Devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk ve sıkıntılarla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, devreye girdi. Yaşanan yoğunluğun nedeninin acil olmayan hastalar olduğunu vurgulasın Demircan, hastaların aciliyet durumunu, ‘yeşil, sarı ve kırmızı’ olarak sınıflandırdıklarını ve yoğunluk için alacakları önlemleri anlattı. Demircan, şunları söyledi:

“Kış sezonu olması nedeniyle acillere müracaatın artması normaldir. Ancak, vatandaşlar acillerde sorun çözdürmeyi kolay gördükleri için normal hastalar bile acile geliyor. Gündüz işine gidiyor, akşam acile geliyor. Bizim acildeki hastalarımızın yarından fazlası yeşil. Yani yeşilden kasıt, acil olmayan ama kendini acil hisseden hastalar. Asıl acilleri kullanması gereken, sarı ve kırmızı olarak nitelendirdiğimiz acil hastalar olması gerekir.”

Servis nöbetçileri

Bu işin çözülmesi gerektiğini belirten Bakan Demircan, “Bir süreden beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Bir karar aldık. Yoğunlaşma olan acil servisleri merkezden izleyip, anında servislerden takviye yapılacak. Bunun düzenli bir sisteme dönüştürüyoruz. Servis nöbetçileri devreye girecek. Hastalar bitirilene kadar. Zaten bu durumda olan bir kaç hastane ve bölge var. Bunlara yoğunluk verilecek. Bu arada acil olmayan hastaların ayıklaması da yapılacak” dedi.

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