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(gündüz görüntüleri)- HEYBELİADA'DA 3 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI 

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN-İstanbul DHA Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı

04 Mart 2018 18:22

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN-İstanbul DHA
Heybeliada\'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina kül olmuştu. Yangının boyutu gündüz çekilen görüntülerde net olarak ortaya çıktı. Yanan binalar küle dönerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 


Görüntü Dökümü:
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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ
-Yanan binalar
-Ekiplerin çalışması
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Deniz yoluyla gelen itfaiye ekipleri
-Gemiden detaylar
-Alev alev yanan binalar
-İtfaiye ekipleri 
-Vatandaşların müdahaleleri
-Yangını söndüren vatandaşlarla röp
- Leyla Aktaş Rosenberger röp
-Söndürülen binalar
-Dumanlar
-Soğutma çalışmaları
-Genel ve detaylar
 
03.03.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180303180
03.03.2018 - 20.46 Haber Kodu : 180303181
03.03.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180303184
03.03.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180303188
03.03.2018 - 22.47 Haber Kodu : 180303192
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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