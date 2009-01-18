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Yaşam

Gündüz firar ettiler, gece yakalandılar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevi nakil aracından dün gece firar ettikten sonra yakalanan 2 hükümlü, cezaevine konuldu.

18 Ocak 2009 02:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevi nakil aracından dün gece firar ettikten sonra yakalanan 2 hükümlü, Çorlu Cezaevine konuldu.

Silivri Açık Cezaevinden Çanakkale Açık Cezaevine nakilleri sırasında Çorlu Otogarı karşısında duran nakil aracından dün gece firar ettikten sonra polisin takibi sonucu yakalanan hükümlü Yaşar Erkan (22) ile Bayram Demirok (22), geceyi polis merkezinde geçirdi.

Erkan ve Demirok, daha sonra Çorlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Çorlu Cezaevine konuldu.

Mahkumların, daha sonra Çanakkale Cezaevine sevk edileceği bildirildi.

Silivri Açık Cezaevinden Çanakkale Açık Cezaevine nakledilen 12 mahkumu taşıyan 06 BD 8259 plakalı cezaevi nakil aracı, Şeyh Sinan Mahallesi'nde Çorlu Otogarı karşısındaki pastane önünde durmuş, bu sırada hükümlülerden Yaşar Erkan ile Bayram Demirok kaçmıştı.

Uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü Erkan ile gasp suçundan hükümlü Demirok, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanmıştı.

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