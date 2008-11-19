Gündüz Aktan vefat etti

'Aktan'ın ölümü büyük kayıp'

MHP Istanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Gündüz Suphi Aktan vefaat etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara Akay Hastanesi'nde tedavi gören Aktan, sabaha karşı hayatını kaybetti.MHP Genel Başkanvekili Mehmet Şandır, "Türk siyasetine ileride büyük katkılar yapacak bir arkadaşımızı kaybettik. Acımız sonsuz. Dışişleri Bakanlığı, MHP ve Türk milletine baş sağlığı dilerim" dedi.Aktan'nın ölümüyle MHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 69'a düşerken boş milletvekilliği sayısı 4'e yükseldi. TBMM'deki yeni koltuk dağılımı şöyle:AKP: 338CHP: 98MHP: 69DTP: 21DSP: 13ÖDP: 1BBP: 1Bağımsızlar: 5Boş: 4Toplam: 5507 Ağustos 1941 tarihinde Safranbolu'da doğan Gündüz Suphi Aktan, eski valilerden Bekir Suphi Aktan'ın oğluydu.1962'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre İçişleri Bakanlığı'nda çalıştı. 1967'de Dışişleri Bakanlığı'na girdi ve çeşitli görevlerde bulundu. 1988'de Atina Büyükelçiliği görevine atandı. 1989'da Turgut Özal takma adıyla Turkey in Europe kitabını yazdı. 1991'de BM Cenevre Ofisi nezdinde Büyükelçilik görevine atandı. 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Politik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 1996'da Tokyo Büyükelçiliği'ne atanan Aktan, 1998 yılında da Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. 1998-2007 yılları arasında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.Dış ve iç siyasette izolasyoncu ve ulusalcı görüşleriyle tanınmıştı. Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın görevden alınmasından sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanlığı'na getirilmişti. Türkiye'nin AB'den ziyade Rusya ve Çin gibi doğu ülkelerine yönelmesini gerektiğini savunmaktaydı. Türkiye'nin aşırı liberal ve demokratik politikalarının ekonomisine zarar verdiğini düşünen Aktan, daha sert ve daha az liberal politikaların savunucusuydu.Ankara merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından 3 ayda bir yayımlanmakta olan Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisinin yazı kurulu üyesiydi. Aktan'ın özel ilgi alanı Ermeni sorunuydu. Ermeni sorunu ve Türk dış politikasıyla ilgili birçok yazısı yayımlanan Aktan, geçen yıl yapılan genel seçimlerde MHP'den 23. Dönem İstanbulmilletvekili olarak TBMM'ye girdi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesiolan Aktan, evli ve 2 çocuk babasıydı.