Gündoğdu: Fay hattı üzerine HES yapılması çok tehlikeli

T24 - İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı köylerde Kuzey Anadolu Fayı hattı üzerinde yapımı süren hidroelektrik santralları inşaatının Türkiye’nin çevre güvenliği için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Düzce depreminin yıldönümünde bölgede incelemeler yapan Gündoğdu, “Fay hattının tam üzerine inşaat yapılması çok risklidir” dedi

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı köylerde Kuzey Anadolu Fayı hattı üzerinde süren hidroelektrik santralları (HES) inşaatlarının, çevre için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle Düzce ve ilçelerinde düzenlenen toplantılara katılan Oğuz Gündoğdu, HES inşaatları süren Gölyaka’nın köylerinde incelemelerde bulundu. “Gölyaka-Hendek Aksu Deresi ve Çevresini Koruma Birliği” yetkilileriyle fay hattı üzerindeki inşaatları gezen Gündoğdu, fay hattı üzerine hidroelektrik santralı kurulmasının, depremden ders almadığımızın önemli örneği olduğunu söyledi.

Gündoğdu, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en hareketli noktaları üzerindeki HES inşaatlarının, çevre için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. 12 Kasım depreminde oluşan yer yarıkları üzerindeki inşaat çalışmalarını gören Gündoğdu, “İnsan hayretlere düşüyor. Fay hattının tam üzerine bir inşaat yapılması çok büyük risk. Santral binasının yapımı için çok detaylı bir çalışma yapılması gerekirdi. Aksu Deresi Koruma Birliği’nin inşaat izni ve yapı denetimi ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamaması da kaygı verici” dedi. “Gölyaka-Hendek Aksu Deresi ve Çevresini Koruma Birliği” yöneticilerinden Tayfun Habiçoğlu inşaatların durdurulması için Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını da kaydetti.



