Gündoğan'da sel sularının villalara zararı büyük oldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, istinat duvarı yağmurdan çökünce yaklaşık 10 villanın zemin katı sel suları altında kaldı. Kente düşen yıldırımlar ise 2 evde hasara yol açtı.

Bodrum\'da, dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 2 saat etkili olan yağmur hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi\'nde bir sitenin istinat duvarı, zeminin yumuşaması nedeniyle çöktü. Sitedeki yaklaşık 10 villanın zemin katını su bastı. Eşyalar sel suları altında kaldı. Biri hariç diğerleri kilitli olan villalar, site yönetimi tarafından açıldı. Ardından itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri, villaların zeminlerini dolduran sel sularını tahliye etti. Site sakini Atilla Yeşil\'in içeri sel suları girmesiyle eşi ve köpeğini de yanına alıp, dışarı çıktığı öğrenildi.

Site yöneticisi Erkan Uçar, \"Yağmur, hepimizi olumsuz şekilde etkiledi. Yağmurlarda maalesef bu tür sorunlar yaşanıyor, Gündoğan ve Bodrum bölgesinde. Arkadan gelen ekiplerin çalışmaları sırasında elektrik kablolarının kopartılmasıyla da bütün gece Gündoğan\'da elektrik yoktu, sabaha kadar hepimiz üşüdük. Jeneratör olan yerler şanslıydı, ancak olmayan yerlerde sorun yaşandı\" dedi.

İKİ EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Gündoğan Mahallesi Koreli Sokak\'ta bulunan iki eve ise yıldırım düştü. Yıldırımlar nedeniyle evlerden birinde yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın nedeniyle mobilya ve eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Diğerinde ise elektrik tesisatı zarar gördü. İki evde de temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



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