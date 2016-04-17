Gündoğan'a Manchester yolu göründü

Bild am Sonntag'ta yer alan habere göre Alman milli takımı oyuncusu, Borussia Dortmundlu

İlkay Gündoğan sezon sonunda takımından ayrılacak. Haberde 25 yaşındaki orta saha

oyuncusu Gündoğan'ın Manchester City'e transfer olacağının kesinleştiği belirtildi.

Gündoğan'ın Manchester'la 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşme imzalayacağı ileri

sürüldü.

İngiliz Sun'ın haberine göre İlkay Gündoğan'ın transferi sezon sona erdikten sonra

açıklanacak. Ünlü futbolcunun transferi için ödenecek miktarın 30-37 milyon euro olduğu

tahmin ediliyor. Gündoğan'ın Borussia Dortmund'daki sözleşmesi 30 Haziran 2017 tarihinde

sona eriyor.

İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri İlhan Gündoğan'la birlikte 7 Mart'ta Amsterdam'da

Manchester City sportif direktörü Txiki Begiristain'le bir araya gelmiş, transfer söylentileri dile

getirilmişti.

