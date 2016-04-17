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Spor
Deutsche Welle

Gündoğan'a Manchester yolu göründü

Borussia Dortmundlu ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın Manchester City'e transfer olacağı iddia edildi.

17 Nisan 2016 18:53

Bild am Sonntag'ta yer alan habere göre Alman milli takımı oyuncusu, Borussia Dortmundlu
İlkay Gündoğan sezon sonunda takımından ayrılacak. Haberde 25 yaşındaki orta saha
oyuncusu Gündoğan'ın Manchester City'e transfer olacağının kesinleştiği belirtildi.
Gündoğan'ın Manchester'la 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşme imzalayacağı ileri
sürüldü.

İngiliz Sun'ın haberine göre İlkay Gündoğan'ın transferi sezon sona erdikten sonra
açıklanacak. Ünlü futbolcunun transferi için ödenecek miktarın 30-37 milyon euro olduğu
tahmin ediliyor. Gündoğan'ın Borussia Dortmund'daki sözleşmesi 30 Haziran 2017 tarihinde
sona eriyor.

İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri İlhan Gündoğan'la birlikte 7 Mart'ta Amsterdam'da
Manchester City sportif direktörü Txiki Begiristain'le bir araya gelmiş, transfer söylentileri dile
getirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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