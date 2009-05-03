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Gündeş'in görüntüleri tıp dünyasına ışık oldu

10 yıl önce beyin kanaması geçiren sanatçı Ebru Gündeş'in görüntüleri, ABD'de kongrede yüzlerce hekime izlettirildi.

03 Mayıs 2009 03:00

10 yıl önce albüm tanıtımı yaparken beyin kanaması geçiren sanatçı Ebru Gündeş'in görüntüleri, ABD'de yapılan kongrede yüzlerce hekime izlettirildi.

Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, kısa bir süre önce ABD'de katıldığı kongrede, kendisini sevindiren bir sürprizle karşılaştığını ifade etti.

'Dünyadaki ilk görüntüler'

15 yıldır katıldığı 'İnme ve Beyin kanamaları' kongresinde, bir vakasının gösterileceğinin anons edilmesinin ardından Ebru Gündeş'in anevrizmasının kanadığı sırada çekilen görüntülerin ekrana yansıdığını kaydeden Prof. Kuday, şunları söyledi:

"Finlandiyalı meslektaşım (Prof.Juha A.Hernesniemi) bana dönerek dedi ki, 'Kuday eğer müsaade ederseniz sizin bir vakanızı gösterebilir miyiz?' Şaşırdım. Sanatçı Ebru Gündeş'in kanama anının olduğu filmi gösterdi. Ve dedi ki 'Bu film bir kanamanın dünyada ilk resmedilişidir.' Sonra da Gündeş'in dumanlar içinde yeniden sahneye çıkışını gösterdi. Bu, ameliyatın zamanında, uygun merkezlerde ve tecrübeli ellerde yapılması halinde hastaların kısa zamanda normal yaşama dönebileceğini işaret ediyor.'' Ebru Gündeş 10 yıl önce, albüm tanıtımı sırasında kameralar önünde baygınlık geçirmişti. Dakikalar içinde kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde Prof. Dr. Kuday ve ekibi tarafından yine dakikalar içinde ameliyata alınıp, hayata döndürülmüştü.

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