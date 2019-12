-''GÜNDEMİMİZDE BAŞKANLIK SİSTEMİ YOK'' ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, şu anda AK Parti olarak gündemlerinde ''Başkanlık Sistemi''nin olmadığını belirterek, ''Ama tabii biz demokratik bir ülkeyiz, her şey tartışılır, her şey konuşulur'' dedi. Aksu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 12 Eylül akşamı demokrasi tarihinde temiz ve yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Aksu, ''İnanıyorum ki bu tarih, günlük, haftalık, yıllık değerlendirmelerin ötesinde, her zaman hatırlanacak ve Türkiye'nin muasır medeniyeti yakalama ve yaşama iradesinin tarihi bir adımı olarak görülecektir'' dedi. Bugüne kadar herkesin, bir şey söylediğini, ancak son sözün milleten geldiğini dile getiren Aksu, şöyle konuştu: ''Millet iradesini ortaya koydu ve tercihini değişimden ve daha fazla demokrasiden yana kullandı. Halk oylamasını özünden koparıp başka bir hesaplaşmanın aracı haline getirmeye çalışanlar milletten kolay kolay unutamayacakları bir ders aldılar. Değişiklik paketi içindeki 26 maddeden hiç bahsetmeyip, bambaşka gündemlerden medet umanlar, sandıkların açılmasıyla hayal kırıklığına uğradılar.'' -''YAPILMASI GEREKEN BİR MUHASEBE VAR''- ''Özellikle milletle, geleneksel çizgileriyle ters düşen partilerin yapması gereken bir muhasebe bulunduğunu'' dile getiren Aksu, siyasi partilerin varlık sebebinin, ''bireyi özgürleştirmek ve devlete karşı korumak mı yoksa ezdirmek mi olduğunu'' sorusunu yöneltti. ''Sormak istiyorum, dünyanın neresinde kendisine 'milliyetçi' diyen, 'sosyal demokrat' diyen partiler, darbecilerin anayasasını müdafaa edebilir'' diyen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu anayasa değişmeliydi, değişti ve değişmeye de devam edecektir. Anayasası askeri müdahaleyi kutsayan bir hukuk düzeni, yasalarla yönetmeliklerle özgürlüğün yolunu açamazdı. Anayasalar vatandaşlar için hakkın kaynağıdır, açılacağı ve sığınacağı son limandır. Bireyleri aşağılayan, tepeden bize bir yaşam biçimi dayatan, tüm kurumları vesayet rejimine göre kurgulayan 82 Anayasası, yerini tam demokratik bir anayasaya bırakmalıdır. Muhalefetten beklentimiz, özgürlükleri genişleten girişimleri takdirle karşılayıp, destek vermeleridir.'' -SORULAR- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksu, ''(Toplumun tüm kesimleriyle çalışmaya hazırız) dediniz. Demokratik Toplum Platformu'nun bu bağlamda demokratik özerklik çerçevesinde bir talebi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Aksu, ''Biz samimiyiz, içten olarak diyoruz ki bu ülkenin sorunlarını çözme konusunda. Bilhassa asıl yeni bir anayasa asıl hedefimiz o. Yeni bir anayasa yapılması konusunda bütün kesimlerle, bütün toplumun her bölümüyle iş birliği yapmaya, bütün siyasi partilerle hazırız diyoruz. Biz, bu konudaki hazırlığımızı ilk geceden başlattık ve bu konuda herkesten samimi destek istiyoruz'' karşılığını verdi. ''BDP'nin Doğu ve Güneydoğu'da okulların açılması konusunda boykot ifadeleri ile Abdullah Öcalan'ın bir gazetede yer alan açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusu üzerine Aksu, ''Bu ikisi üzerinde de konuşmaya gerek görmüyorum'' dedi. Aksu, ''Başkanlık Sistemi'' tartışmalarına yönelik bir suruyu da şöyle yanıtladı: ''Bu konuda Başbakanımızın kesin beyanatı var, hem de MYK sonrasında açıklama yapan Hüseyin Çelik de ifade ettiler. Şu anda AK Parti olarak bizim gündemimizde Başkanlık Sistemi yok. Ama tabii biç demokratik bir ülkeyiz, her şey tartışılık, her şey konuşulur. Zaten konuşuluyor, televizyonlarda ve diğer platformlarda. Ama bizim AK Parti olarak gündemimizde Başkanlık Sistemi yok.''