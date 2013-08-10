'Genel af gündemimizde değil; Bahçeli’nin söylediği yalan'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Gündemimizde genel af yok. Belli ki iç siyasette birileri vatandaşı kendi arzusu istikametinde yönlendirmek için yalan uydurmaya başlıyorlar. Bahçeli'nin söylediği yalan" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun İlçesinde AK Parti İlçe Teşkilatında düzenlene bayramlaşma programına katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çözüm sürecini iyi yürüttüğünü ifade ederek, son 7 aydır terörle mücadele kapsamında şehit olmuş polis ve askerin olmadığını vurguladı.

Terör bittiği zaman Türkiye'nin terörle mücadeleye harcadığı kaynakları kendi kalkınması için harcayacağını ve o zaman daha da güçlü bir ülke olacağını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

Türkiye’yi kimse tutamaz

“Terörle mücadele konusunda bugüne kadar resmi makamlar 400 milyar lira harcama yapıldığını gösteriyor. Ama gayri resmi rakamlar daha da büyük harcamalar yapıldığını gösteriyor. Trilyonlarca dolar. Şimdi biz terörle mücadelenin bittiği bir ortamda senede 15-20 milyar doları terörle mücadele yerine Türkiye'nin işinin, aşının çoğalmasına, istihdamın olmasına, ekonominin kalkınmasına, alt yapısına, üst yapısına harcamış olsak Türkiye'yi kimse tutamaz. Şimdi bundan rahatsızlıklar var. Bunu burada bir kez daha söylemek isterim. Terör meselesini çözmek cesaret ister, yiğitlik ister, risk almak ister. Türkiye bu meseleyi bu dönemde çözemezse ikinci bir Tayyip Erdoğan gelene kadar terör konusunu konuşmaya devam eder."

Bahçeli’nin yalanı

Bozdağ, konuşmasının ardından gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel afla ilgili açıklamalarını sorması üzerine, "Gündemimizde genel af yok. Nereden böyle birşeyi çıkartıyorlar. Belli ki iç siyasette birileri vatandaşı kendi arzusu istikametinde yönlendirmek için yalan uydurmaya başlıyorlar. Bahçeli'nin söylediği yalan" dedi.

Bahçeli ne demişti?

Ergenekon davasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, genel af çıkarılacağı ve cezaevindeki komutanların yanı sıra Abdullah Öcalan'ın da bu yolla serbest bırakılacağı yönündeki iddiaların sorulmasına karşılık Bahçeli, “Bu düşünce PKK'nın görüşüdür. Bir mahkeme Türk Silahlı Kuvvetlerini terörist olarak görüyor ve onun değerli Genelkurmay Başkanını terörist başı ilan ediyor, bundan da cesaretlenerek aynı zevat, PKK yandaşları, acaba bu PKK çözüm süresinde bir genel afla Abdullah Öcalan’ı çıkarırken, 'Ne olacak canım silahlı kuvvetler komutanları da çıksın' mantığıyla hareket ediliyorsa bu, milletimizin kabul edemeyeceği bir durumdur. Buna cezaevinde bulunan değerli komutanlar rıza göstermez, milletimiz de rıza göstermez” demişti.