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Gündeme oturan “güzel” açıkladı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MISS Turkey 2017 güzellik yarışmasında 20 finalist arasında yer alan ancak ilk 10'a giremeyen Gözde Baddal, aynı isimle paylaşımlar yapılan Twitter hesabının kendisine ait olmadığını açıkladı

22 Eylül 2017 14:06

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MISS Turkey 2017 güzellik yarışmasında 20 finalist arasında yer alan ancak ilk 10\'a giremeyen Gözde Baddal, aynı isimle paylaşımlar yapılan Twitter hesabının kendisine ait olmadığını açıkladı.
Yarışmada dereceye giremeyen Gözde Baddal’ın adıyla açılan hesaptan yapılan, “Allah hepinizin belasını versin ilk 10\'a bile giremedim #MissTurkey2017” paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan tweet’ler arasına girdi. Paylaşımın medyada da geniş yer bulmasının ardından bir açıklama yapan Gözde Baddal, söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını belirtti.

(FOTOĞRAF)


 

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