"Gündemde kabine değişikliği var; Başbakan Yıldırım, görevini bırakabilir" iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürerken kulislerde kabine değişikliği yapılabileceği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın görevini bırakabileceği iddia edildi.

Kulislerde ayrıca, bir önceki kabine değişikliğiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi olmadı" yorumları yapıldı. Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesinin kesinleşmesi durumunda görevini bırakacağı ileri sürüldü.

“MHP, öyle birkaç bakanlık falan kabul etmez”

2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için AKP ve MHP arasında nasıl bir ittifak şekilleneceği ise merak konusu oldu. MHP kulislerinde, böyle bir ittifakın, yalnızca "birkaç bakanlık" karşılığında gerçekleşmeyeceği, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "sıkı bir pazarlık yapacağı" konuşuluyor.

Tek çatı altında partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak seçime girebileceğine dair düzenlemenin, yakın zamanda yapılması bekleniyor.



