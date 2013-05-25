Gündemde erken milletvekilliği seçimi yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Türkiye'nin gündeminde erken milletvekilliği genel seçimi yoktur. Seçimler, inşallah zamanında yapılacak" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, alkollü içki satışına yapılan yasal düzenlemeye değindi.

Dünyanın bütün medeni ülkelerinde olabildiği gibi Türkiye'de de alkol ve sigara konusunun belli düzenlemeleri gerektirdiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

" Bakın, Türkiye, alkol üretimine yasak getirmiyor. Bunun satışına özellikle yasak, vesaire getirmiyor. Bunun servis edilmesine de getirmiyor. Kimin içeceğine, kimin içmeyeceğine biz değil bireylerin bizatihi kendisi karar verir. Bu konuda da böyle bir derdimiz yok. Bu yasayla, alkolle ilgili yapılan düzenlemeyi beş kelimeyle izah edeyim ben size; Bir, içkinin özendirilmesi yasaklanıyor. İki, teşvik edilmesi yasaklanıyor. Üç, reklamının yapılması yasaklanıyor. Dört, promosyon malzemesi haline getirilmesi yasaklanıyor. Beş, kampanya konusu yapılması engelleniyor. Bu da anayasanın aslında gençleri alkolizmden korumanın ilgili amir hükmüdür. Olması gerekendir. Efendim, isteyen ayran içer, isteyen meyve suyu içer, isteyen viski içer, isteyen rakı içer. Kim ne isterse onu içmeye devam ediyor, edecek."

Bir gazetecinin, erken seçim tartışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Çelik, erken seçimi gerektirecek çok parçalı bir durum, anlaşamayan koalisyon ve yaşanan düğümü çözmesi için halkın devreye girmesini gerektirecek bir durumun olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin böyle bir teklif vermiş olması aslında şundan kaynaklanıyor; CHP o dağınık vaziyetini kamufle etmek için 'bak biz seçime hazırız' demeye çalışıyor. Bu halk, kimin seçime hazır, kimin neye hazır olup olmadığını çok iyi biliyor. Bizim sadece 2,5 milyon kişiden oluşan bir teşkilatımız var. Bu çok önemli. AK Parti, 8 milyon kayıtlı üyesi olan bir partidir. 'CHP, 1 milyona ulaştı' diye düğün, bayram ettiler. Biz o yüzden bu manevraların ne anlama geldiğini biliyoruz. Her seçimi zamanında yapmak gibi prensip kararımız var. Çok zorlayıcı bir sebep olmadığı takdirde biz hep bugüne kadar bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız. Türkiye'nin gündeminde erken milletvekilliği genel seçimi yoktur. Bu suni bir şeydir. Bunu birileri ortaya atabilir. Seçimler, inşallah zamanında yapılacak. Demokrasi işlediği zaman her sorunun üstesinden geliriz. Şu anda demokrasi çok şükür işliyor."